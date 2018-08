Phim Jason Statham đấu cá mập khổng lồ đứng đầu phòng vé

Theo Variety, tác phẩm đạt thành tích cao đáng kể so với dự đoán trước đó của chuyên gia phòng vé (khoảng 20-22 triệu USD). Phim do Jon Turteltaub đạo diễn, xoay quanh một thợ lặn tên Jonas (Jason Statham đóng) tham gia cuộc giải cứu một tàu ngầm dưới đáy biển. Anh cùng các cộng sự phát hiện một con cá mập khổng lồ có nguồn gốc từ thời tiền sử và phải tìm cách tiêu diệt nó. The Meg thu hút nhờ yếu tố hành động, giải trí nhưng chỉ được chấm điểm trung bình trên Rotten Tomatoes với 49% đánh giá tích cực.

Quái vật biển sâu gieo rắc kinh hoàng trong The Meg

Mission: Impossible 6 đứng thứ hai với 20 triệu USD, chỉ giảm 43,4% so với tuần trước, tiếp tục khẳng định khả năng trụ rạp của bom tấn có Tom Cruise đóng chính. Xếp sau là phim gia đình Christopher Robin của Disney với 12,4 triệu USD.

Phim kinh dị Slender Man đứng thứ tư với 11,3 triệu USD và nhận nhiều lời chê bai. Ngay từ khi công bố trailer, dự án do Sylvain White đạo diễn đã bị chỉ trích vì biến một bi kịch có thật thành sản phẩm giải trí. Khi ra mắt tuần qua, phim chỉ nhận 15% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Ở vị trí thứ năm là BlacKkKlansman (10,7 triệu USD) - tác phẩm của đạo diễn Spike Lee giành giải Grand Prix ở Liên hoan phim Cannes 2018.

Ngoài nước Mỹ, The Meg thu 97 triệu USD ở 42 thị trường, trong đó có 50,3 triệu USD ở Trung Quốc. Một đơn vị của nước này hợp tác sản xuất dự án và tác phẩm có sự góp mặt của sao Hoa ngữ Lý Băng Băng. Theo Variety, kết quả ở thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tác phẩm có thể sinh lời hay không. Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 141,5 triệu USD.

Phim "Slender Man" xoay quanh nhân vật hư cấu cùng tên do blogger Eric Knudsen nghĩ ra và truyền bá trên Internet. Hắn được mô tả là một người cao, gầy, dị dạng, chuyên đi hãm hại trẻ con. Năm 2014, hai cô bé ở Mỹ đâm bạn mình và giải thích rằng làm vậy để trở thành thuộc hạ của Slender Man.

Thành tích của The Meg chỉ giúp phim đứng thứ ba ở Trung Quốc tuần qua. Xếp trên là hai tác phẩm Hoa ngữ The Island (72,6 triệu USD) và iPartment (71,6 triệu USD). Trong đó, iPartment gây tranh cãi về nội dung và hoạt động phát hành. Tác phẩm trùng tên với một series sitcom hài pha lãng mạn gây sốt ở Trung Quốc từ năm 2009. Tuy nhiên, câu chuyện phim điện ảnh lại xoay quanh một nhóm trộm mộ.

Một số khán giả cho rằng nhà sản xuất cố tình nhái theo tên series truyền hình và phát biểu lập lờ về nội dung để lừa họ mua vé. Theo Variety, khi phát hành, ê-kíp còn bị tố cáo là tự mua một số lượng lớn vé để tạo cảm giác "sốt vé" giả. Trên trang Douban, iPartment chỉ được khán giả chấm điểm 2,7/10.

