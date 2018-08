Phim hoạt hình về Doraemon đứng đầu phòng vé Trung Quốc

Phim mới về Doraemon để lại nhiều suy ngẫm cho người lớn / 'Deadpool 2' hài hước hơn với các nhân vật mới

Theo Variety, hơn một nửa trong doanh thu tuần qua của phim về Doraemon đến từ ngày thứ sáu (1/6). Doraemon: Nobita và Đảo giấu vàng (tên gốc: Doraemon: Nobita no Takarajima) là hoạt hình thứ 38 trong loạt phim điện ảnh về chú mèo máy. Kịch bản lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Treasure Island (Đảo giấu vàng) của nhà văn Robert Louis Stevenson, xoay quanh chuyến phiêu lưu tìm hòn đảo kho báu của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo.

* Trailer phim mới ra mắt về Doraemon

Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island (Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng)

Đứng thứ hai phòng vé Trung Quốc là phim tình cảm Hoa ngữ How Long Will I Love U, kể về tình yêu của một phụ nữ với người đàn ông bị vu oan. Avengers: Infinity War xếp thứ ba với 13,9 triệu USD. Sau 24 ngày chiếu ở nước này, bom tấn Marvel đã thu về 354 triệu USD. Hai phim hoạt hình Happy Little Submarine: 20000 Leagues Under The Sea và Magic Mirror 2 đứng thứ tư và năm.

Ở Mỹ, Solo: A Star Wars Story dẫn đầu phòng vé tuần thứ hai liên tiếp với 29,2 triệu USD. Tuy nhiên, so với tuần trước, tác phẩm sụt giảm đến 65%. Các cây bút của Box Office Mojo, Variety và Forbes đều xem đây là dấu hiệu không khả quan cho khả năng trụ rạp của phim do Ron Howard đạo diễn. Nhiều báo Âu Mỹ gọi Solo: A Star Wars Story là "bom xịt" và dự đoán đây là tác phẩm gây lỗ đầu tiên trong series Star Wars.

Deadpool 2 đứng thứ hai với 23 triệu USD, chỉ giảm 46,3% so với tuần trước. Phim mới ra mắt Adrift xếp thứ ba với 11,5 triệu USD. Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của một bộ đôi sống sót nhiều ngày trên Thái Bình Dương năm 1983 sau khi tàu hư hại nặng. Shailene Woodley và Sam Claflin thể hiện hai nhân vật trong phim.

Avengers: Infinity War đứng thứ tư với 10,3 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn Marvel hiện là 1,96 tỷ USD và được dự đoán cán mốc hai tỷ USD trong một hoặc hai tuần nữa.

Ân Nguyễn