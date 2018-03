Phim hình sự Việt 1.100 tập, kinh phí 300 tỷ đồng lên sóng

Phim hình sự Việt: Đầu tư tiền tỷ vẫn còn nhiều 'sạn' / Diễn viên 'Biệt động Sài Gòn' tái xuất trong phim hình sự

Series phim Hồ sơ lửa lấy cảm hứng từ những câu chuyện phá án có thật của các chiến sĩ công an TP HCM. Kịch bản phim do nhà văn, nhà báo Lại Văn Long chấp bút. Theo êkíp, đến nay đây được xem là phim truyền hình dài nhất của Việt Nam.

* Trailer phim "Hồ sơ lửa"

Phim hình sự Việt 1.100 tập, kinh phí 300 tỷ lên sóng

Phần đầu tiên - Mật danh Đ9 - do Nguyễn Võ Duy Ngọc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: NSƯT Chí Trung, Trương Thế Vinh, Phan Thị Mơ - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, Nam Em - top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, Tùng Haru, Khương Thịnh, Lâm Minh Thắng, Mỹ Hạnh... Tác phẩm được thu tiếng trực tiếp trên trường quay.



Phim mở đầu bằng loạt bài phóng sự về thế lực ngầm đứng sau các sân khấu cải lương. Công an thành phố vào cuộc điều tra bọn cho vay nặng lãi, ức hiếp nghệ sĩ. Đan Thi (Phan Thị Mơ đóng) - nữ nghệ sĩ cải lương - làm đơn tố cáo cô bị bắt cóc, hành hạ. Chiến sĩ Thanh (Trương Thế Vinh đóng) - phụ trách đội hình sự vào cuộc truy lùng thì phát hiện Đan Thi mê chơi cờ bạc, vu khống người khác. Sợ bị phát giác, Đan Thi cầu cứu đại ca giang hồ Chín "tàu bay" (NSƯT Chí Trung đóng) và chấp nhận làm người tình của ông. Sau nhiều cuộc thanh toán trong giới, Chín "tàu bay" bị công an điều tra và đặt mật danh là Đ9 trong hồ sơ chuyên án.

NSƯT Chí Trung (trái) vai Chín "tàu bay".

Phần đầu được chiếu trên một số kênh truyền hình từ ngày 24/3. Phim dự kiến phát sóng đến năm 2020. Kịch bản được tác giả Lại Văn Long chuyển thể thành tiểu thuyết, đăng trên báo Công an TP HCM cùng thời gian phim phát sóng.

Tam Kỳ