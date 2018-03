Phim hài Việt áp đảo tác phẩm ngoại mùa Tết 2018

Dàn người đẹp trong phim Việt mùa Tết 2018 / Phim của Lương Triều Vỹ ăn khách nhất mùa Tết ở Trung Quốc

Theo nhà phát hành CGV, tác phẩm do Đức Thịnh đạo diễn thu 55 tỷ sau năm ngày. Ra mắt từ ngày 16/2 (mùng Một Tết), phim thu hút nhiều khán giả và trụ rạp tốt. Siêu sao siêu ngố xoay quanh một cặp sinh đôi (đều do Trường Giang thủ vai) - người anh là siêu sao còn người em sống luộm thuộm. Do mệt mỏi, người anh nhờ em đóng giả ở các chương trình, dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu.

* Trailer "Siêu sao siêu ngố"

Thanh Thúy mặc bikini quyến rũ Trường Giang trong Siêu sao siêu ngố

Trên sân nhà CGV, Siêu sao siêu ngố có nhiều suất chiếu nhất, chiếm khoảng 30% (hơn 10 suất) ở một cụm rạp mỗi ngày. Đại diện Lotte - một hệ thống rạp trung lập (không có phim phát hành mùa Tết) - cho biết ba phim được khán giả lựa chọn nhiều nhất ở cụm rạp này là Siêu sao siêu ngố, 798Mười và Truy lùng quái yêu 2.

Tác phẩm của Đức Thịnh thu hút nhờ hài hước, dễ xem và có Trường Giang. Vài năm qua, danh hài là một trong những nghệ sĩ thu hút khán giả nhất, sở hữu lượng fan đông đảo. Các phim điện ảnh anh đóng chính như Lật mặt, 49 ngày và Taxi, em tên gì? đều có doanh thu ổn. Chị Cơ Hân (Kiên Giang) nói rạp chiếu phim của Trường Giang kín người ngày Tết, trùng với nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội.

Trường Giang và Đức Thịnh trong "Siêu sao siêu ngố".

Đứng thứ hai mùa Tết là 798Mười do Dustin Nguyễn đạo diễn. Galaxy - đơn vị phát hành - báo doanh thu phim là 31 tỷ (khoảng 430.000 lượt xem). Tác phẩm kể về hành trình giành lại người yêu của một chàng trai nhà nghèo (Kiều Minh Tuấn thủ vai). Cả Siêu sao siêu ngố và 798Mười đều lấy yếu tố hài làm chủ đạo, có nhiều tình huống gây cười qua cách nói chuyện, hành xử của nhân vật.

Các phim ngoại - Truy lùng quái yêu 2 và Fifty Shades Freed - bị bỏ lại khá xa, chỉ lần lượt thu 15,8 tỷ và 11,3 tỷ. Còn MVP - đại diện phát hành Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - không công bố doanh thu chính xác, nhưng cho biết phim có khoảng 200.000 lượt xem. Chất lượng phim ngoại mùa Tết năm nay không được đánh giá cao. Truy lùng quái yêu 2 và Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc có câu chuyện ổn, nhưng không có điểm nổi bật để gây sốt như Mỹ nhân ngư (2016) và xXx: Return of Xander Cage (2017). Trong khi đó, Fifty Shades Freed nhạt nhẽo và không thu hút do các cảnh nóng đặc trưng của series đã bị cắt bớt sau kiểm duyệt.

Kiều Minh Tuấn và Nam Em trong "798Mười".

Sau hai năm bị phim ngoại lấn lướt, phim nội đã trở lại dẫn đầu mùa Tết. Đây là tín hiệu tích cực cho các nhà làm phim Việt, chứng tỏ khán giả vẫn có nhu cầu lớn để xem các tác phẩm nội trong kỳ nghỉ này.

Tuy nhiên, bốn phim nội ra rạp năm nay chỉ dừng ở chất lượng trung bình khá, chưa có tác phẩm nổi bật như Cô dâu đại chiến (2011) của Victor Vũ hay Trúng số (2015) của Dustin Nguyễn. Đích tôn độc đắc vẫn theo phong cách hài quen thuộc của Hoài Linh, Về quê ăn Tết chưa tạo được hiệu ứng tốt như Cô Ba Sài Gòn - phim trước đó của đơn vị Ngô Thanh Vân. 798Mười và Siêu sao siêu ngố còn nhiều chỗ sa đà vào hài tình huống. Anh Nguyễn Phong Việt - người nhiều năm làm truyền thông trong thị trường phim - nhận định phim của Trường Giang dù thắng doanh thu, khía cạnh làm nghề chưa có đột phá.

Ân Nguyễn