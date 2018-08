Phim hài về cuộc sống giới siêu giàu gây sốt Trung Quốc

2.000 fan leo bốn giờ lên núi xem bom tấn của Tom Cruise / Những lần Tom Cruise liều mạng thực hiện 'nhiệm vụ bất khả thi'

Theo Variety, tuần qua, tác phẩm thu 65,5 triệu USD, đứng đầu phòng vé Trung Quốc. Doanh thu hiện tại của tác phẩm là 295 triệu USD. Phim dựa trên tiểu thuyết Brewster's Millions của George Barr McCutcheon, do Diêm Phi và Bành Đại Ma đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Thẩm Đằng, Tống Vân Hoa, Trương Nhất Minh, Thường Viễn, Ngụy Tường.

Câu chuyện xoay quanh một cầu thủ bóng đá đang gặp khó khăn (Thẩm Đằng đóng) phát hiện mình có một người chú tỷ phú ở Đài Loan. Người chú hứa cho anh thừa kế gia tài nếu chứng tỏ được khả năng quản lý tài chính. Chàng cầu thủ được giao một tỷ nhân dân tệ (147 triệu USD) và phải tiêu hết trong một tháng với nhiều điều kiện như không được chi cho từ thiện, ma túy, đánh bạc hoặc mua các vật phẩm nghệ thuật. Theo Hollywood Reporter, tác phẩm gây ý kiến trái chiều trong giới phê bình do cách khắc họa người có tiền và chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc.

Detective Dee: The Four Heavenly Kings (12,5 triệu USD) và hoạt hình Wind Guardians (8,9 triệu USD) lần lượt đứng thứ hai và ba ở phòng vé Trung Quốc. Shoplifters - tác phẩm Nhật vừa giành Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) - đứng thứ tư với bảy triệu USD.

Ở Mỹ, Mission: Impossible 6 đứng đầu phòng vé tuần thứ hai liên tiếp với 35 triệu USD, chỉ sụt giảm 42,8% doanh thu so với tuần trước. Kết quả này phù hợp với dự đoán của các chuyên gia rằng phim sẽ trụ rạp tốt nhờ chất lượng và hiệu ứng truyền miệng tích cực. Tác phẩm kể về chuyến phiêu lưu mới của điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise đóng), được 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm 8,3/10 ở IMDb.

Christopher Robin đứng thứ hai với 25 triệu USD, xoay quanh tình bạn của nhân vật chính cùng tên (Ewan McGregor) và chú gấu Winnie the Pooh. Tuần qua, tác phẩm của Disney khiến báo giới Âu Mỹ chú ý khi bị cấm chiếu ở Trung Quốc. Theo Hollywood Reporter, nguyên nhân là vì phim có nhân vật gấu Winnie the Pooh - hình tượng được một số người Trung Quốc dùng để ám chỉ lãnh đạo Tập Cận Bình.

The Spy Who Dumped Me đứng thứ ba với 12,3 triệu USD, kể về một cô gái (Mila Kunis đóng) phát hiện bạn trai cũ là điệp viên và vướng vào nhiệm vụ của anh. Một sự kiện đáng chú ý khác trong tuần qua là việc Black Panther cán mốc 700 triệu USD. Sau nửa năm công chiếu, hiện tượng phòng vé của Marvel vẫn còn trụ rạp và trở thành phim thứ ba trong lịch sử thu trên 700 triệu USD ở Mỹ, sau Star Wars: The Force Awakens (936 triệu USD) và Avatar (760 triệu USD).

