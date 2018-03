Phim hài Trung Quốc lấn át bom tấn Hollywood ở phòng vé thế giới

Thành Long chiến đấu dữ dội trong vai cựu binh chiến tranh / Phim Thành Long, Chân Tử Đan thua phim hài ở phòng vé Trung Quốc

Theo Variety, cuối tuần qua phim hài Hoa ngữ thu 66 triệu USD từ bốn thị trường, trong đó 98% doanh thu đến từ Trung Quốc.

* Trailer phim hài thắng lớn ở Trung Quốc

"Never Say Die" dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ

Ở Trung Quốc, Never Say Die tạo ra cơn sốt phòng vé với 221 triệu USD chỉ sau chưa đầy hai tuần. Tác phẩm gây chú ý khi vượt qua The Foreigner của Thành Long và Chasing the Dragon của Chân Tử Đan trong dịp Quốc khánh Trung Quốc (1/10), sau đó tiếp tục trụ rạp ổn định trong tuần qua. Sau Chiến lang 2, phim hài do Tống Dương và Trương Trì Dục đạo diễn có thể xem là hiện tượng phòng vé Hoa ngữ tiếp theo trong năm.

Tác phẩm quy tụ các diễn viên Allen (Nghệ Luân), Mã Lệ, Thẩm Đằng, Điền Vũ. Phim chuyển thể từ một vở kịch, xoay quanh hàng loạt chuyện hài hước sau khi một võ sĩ bịp bợm và một nữ phóng viên thể thao bị hoán đổi linh hồn.

"Blade Runner 2049" dẫn đầu Bắc Mỹ.

Tác phẩm khoa học viễn tưởng Blade Runner 2049 đứng thứ hai với 50,2 triệu USD từ 63 thị trường. Phim hành động pha hài Kingsman: The Golden Circle thu 25,5 triệu USD từ 69 thị trường, xếp thứ ba.

Ở Mỹ, Blade Runner 2049 dẫn đầu tuần qua với 36 triệu USD trong dịp mở màn. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn dự đoán của giới chuyên môn là 45 đến 50 triệu USD.

Tác phẩm là phần tiếp theo của phim kinh điển Blade Runner (1982), lấy bối cảnh một thế giới tương lai nơi các robot giống người được sản xuất để đi làm việc ở các thuộc địa ngoài Trái đất. Nhân vật trung tâm trong phim là K (Ryan Gosling) - một cảnh sát trẻ phát hiện bí mật có thể khiến nhân loại tận diệt. Trong lúc điều tra, anh gặp cựu cảnh sát Rick Deckard (Harrison Ford) - nhân vật chính trong phần trước.

Phim hề ma "It" thắng lớn sau một tháng công chiếu.

The Mountain Between Us - phim tâm lý có Kate Winslet - và It lần lượt xếp sau với 10 triệu USD và 9,6 triệu USD. Sau một tháng công chiếu, phim kinh dị It thắng lớn ở phòng vé với doanh thu 603 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ có 35 triệu USD.

Ân Nguyễn