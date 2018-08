Phim hài Trung Quốc bị tẩy chay vì 'đạo tên'

Ở Trung Quốc tuần qua, trang Variety chú ý đến sự xuống dốc nhanh chóng của iPartment. Phim chỉ thu 790.000 USD, giảm đến gần 99% so với tuần trước khi nó đứng thứ hai phòng vé. Tác phẩm bị chỉ trích về nội dung và hoạt động phát hành. iPartment trùng tên với một series sitcom hài pha lãng mạn gây sốt ở Trung Quốc từ năm 2009, kể về cuộc sống ở một chung cư. Tuy nhiên, câu chuyện bản điện ảnh lại xoay quanh một nhóm trộm mộ.

Poster phim dễ gây hiểu nhầm nội dung.

Ifeng ví đây là chuyện "treo đầu dê bán thịt chó" khi êkíp cố tình nhái theo tên series truyền hình. Tờ Legaldaily cho biết trong quá trình quảng bá, đoàn phim không nói rõ sự khác biệt về nội dung và tên phim, khẳng định đây là phần kế tiếp của iPartment (Chung cư tình yêu). Nhiều fan bất mãn vì chuyện mượn tên và đòi trả vé. "Là một fan của phim truyền hình, tôi không thể chấp nhận sự nhập nhằng này", khán giả tên Lưu Ba bày tỏ. Trên trang Douban, phim chỉ được khán giả chấm điểm 2,8/10. Theo Variety, khi phát hành, ê-kíp còn bị tố cáo là tự mua một số lượng lớn vé để tạo cảm giác "sốt vé" giả.

Phim hài The Island tiếp tục dẫn đầu ở Trung Quốc với 38,8 triệu USD. Đứng thứ hai là The Meg với 30,6 triệu USD, thể hiện sức hút qua việc chỉ giảm 39% doanh thu so với tuần trước. Tác phẩm kể về cuộc chiến của một nhóm người với cá mập khổng lồ, do đơn vị Mỹ và Trung Quốc hợp tác sản xuất, đồng thời có sao Hoa ngữ Lý Băng Băng. Phim hài Europe Raiders đứng thứ ba với 19,6 triệu USD.

Trailer Crazy Rich Asians Con nhà siêu giàu châu Á

Ở Mỹ, Crazy Rich Asians đứng đầu phòng vé với 25 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Tác phẩm không ra mắt vào thứ sáu như phần đông phim Hollywood mà khởi chiếu từ thứ tư tuần trước (ngày 15/8). Hiện doanh thu của phim sau 5 ngày là 34 triệu USD. Với kinh phí 30 triệu USD, phim được dự đoán sẽ sớm sinh lời cho các nhà sản xuất.

Thành công của tác phẩm được các báo Âu Mỹ nhận định do chất lượng và góc nhìn mới mẻ về người châu Á. Đây là dự án lớn đầu tiên của Hollywood có toàn bộ các vai chính là diễn viên gốc Á từ sau The Joy Luck Club (1993). Trên Rotten Tomatoes, 92% giới phê bình đánh giá tích cực về phim. Theo khảo sát trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A. Phim thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng người châu Á ở Mỹ. Theo BBC, một số người giàu gốc Á ở Mỹ mua hết vé ở rạp để tổ chức các buổi chiếu miễn phí.

Crazy Rich Asians do Jon M. Chu đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan. Câu chuyện xoay quanh bộ đôi Nick Young (Henry Golding đóng) và Rachel Chu (Constance Wu đóng) đang sống ở Mỹ. Rachel theo bạn trai về Singapore và nhận ra Kevin có gia đình thuộc hàng giàu nhất Singapore. Từ đó, câu chuyện khai thác cuộc sống của nhiều thế hệ người châu Á.

Đứng thứ hai và ba phòng vé Mỹ là The Meg (21 triệu USD) và Mile 22 (13,6 triệu USD). Mile 22 là phim hành động có Mark Wahlberg đóng chính, kể về hành trình của một biệt đội CIA. Tác phẩm do Peter Berg đạo diễn được phát triển như phần đầu của một thương hiệu. Tuy nhiên, Box Office Mojo nhận định phim thu dưới kỳ vọng ở Mỹ và sẽ phải trông chờ thị trường nước ngoài để có lời.

Ân Nguyễn