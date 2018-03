Phim hài Thụy Điển bất ngờ đoạt Cành Cọ Vàng

10 minh tinh được vinh danh ở Liên hoan phim Cannes với cảnh nóng / Hậu trường tìm diễn viên nhí của các phim nổi bật ở Cannes 2017

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 bế mạc tối 28/5 (giờ Pháp) và công bố danh sách phim thắng giải. Phim The Square (Thụy Điển) của đạo diễn Ruben Östlund giành Cành Cọ Vàng - giải thưởng cao nhất. Chiến thắng này được nhiều tờ báo và trang tin Âu Mỹ như Guardian, AFP, USA Today và BBC xem là bất ngờ. Trước đó, tác phẩm không được đánh giá cao bằng 120 Beats per Minute (Pháp) và Loveless (Nga)

Có độ dài 142 phút, The Square là phim tâm lý mang màu sắc châm biếm chính trị. Sau khi chế độ quân chủ ở Thụy Điển bị bãi bỏ, Cung điện Stockholm trở thành một bảo tàng nghệ thuật. Người phụ trách Christian (Claes Bang) quyết định đưa nghệ thuật sắp đặt vào bảo tàng. Một công ty truyền thông tham gia quảng bá, khiến mọi chuyện trở nên rối rung.

Đạo diễn Ruben Östlund phấn khích trước chiến thắng.

Ở Liên hoan phim Cannes, giới chuyên môn khen ngợi The Square dù không xem phim là ứng cử viên nặng ký cho giải cao nhất. Peter Bradshaw của tờ Guardian chấm điểm 4 trên 5 điểm và gọi tác phẩm là “sự châm biếm siêu thực ngổn ngang và táo bạo”. Ông đánh giá cao những hình ảnh giàu tính thị giác, đặc biệt trong cảnh quay kỳ lạ khi một nghệ sĩ biểu hiện (Terry Notary) đóng giả làm khỉ để gây ấn tượng với các nhà bảo trợ của bảo tàng.

Robbie Collin của The Daily Telegraph khen ngợi sự châm biếm ở nửa đầu và một cảnh dữ dội ở nửa sau phim. Trong khi đó, tờ Variety nói tác phẩm mạnh mẽ hơn nhưng không sâu sắc bằng Force Majeure - phim trước đây của đạo diễn Ruben Östlund. Eric Kohn của IndieWire chấm phim 2,5 trên thang điểm 5 và chê phim ôm đồm nhiều thứ.

* Terry Notary - diễn viên đóng thế Kong trong “Kong: Skull Island” - giả khỉ trong "The square"

Terry Notary giả khỉ trong "The square"

Theo Hollywood Reporter, ở cuối bài phát biểu lúc nhận giải, đạo diễn Östlund mời tất cả mọi người trong khán phòng hô vang để chia vui. Đồng thời, nhà làm phim 43 tuổi bảo dàn nhiếp ảnh gia chĩa máy quay vào khán giả. "Vì tôi thắng giải này, tôi có thể chỉ đạo tất cả các bạn diễn xuất", Östlund nói. Lời kêu gọi của ông được hưởng ứng nhiệt liệt.

Giải thưởng Grand Prix được trao cho 120 Beats per Minute của đạo diễn Robin Campillo. Câu chuyện kể về các nhà hoạt động giúp đỡ bệnh nhân AIDS trong chương trình ACT UP đầu thập niên 1990. Tác phẩm được ca ngợi về tính xã hội và nhận 95% bài phản hồi tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Cây bút Jada Yuan của Vulture nói cô xúc động đến bật khóc. Tờ Hollywood Reporter khen phần đối thoại và dàn diễn viên trẻ, nhưng chỉ trích nhịp độ phim.

Loveless - phim tâm lý Nga của Andrey Zvyagintsev - giành giải của Ban giám khảo (Jury Prize). Phim kể về hai vợ chồng trải qua biến chuyển tâm lý sau khi đứa con 12 tuổi mất tích, từ đó phản ánh sự u uất của xã hội. Sinh năm 1964, Zvyagintsev được xem là một trong những đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nga đương đại, từng giành giải Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Berlin với phim The Return (2003) và nhận đề cử Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc với The Leviathan (2014).

“Nữ diễn viên xuất sắc” Diane Kruger cùng Fatih Akin - đạo diễn “In the Fade”.

Giải “Kịch bản xuất sắc” cùng trao cho hai phim The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou) và You Were Never Really Here (Lynne Ramsay). Năm 2015, Yorgos Lanthimos từng giành giải của Ban giám khảo với phim The Lobster.

Với phim tâm lý The Beguiled, Sofia Coppola trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử giành giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Liên hoan phim Cannes, sau nhà làm phim Liên Xô Yuliya Solntseva (1961). Coppola không đến dự mà gửi một đoạn phim để phát biểu. Trong đó, cô tri ân Jane Campion - nữ đạo diễn duy nhất từng giành giải Cành Cọ Vàng. Năm 2006, Coppola từng nhận nhiều chê bai khi tham gia LHP Cannes với tác phẩm Marie Antoinette.

Joaquin Phoenix thắng giải “Nam diễn viên xuất sắc” với You Were Never Really Here. Tài tử sinh năm 1974 thủ vai một cựu binh cố giải cứu một bé gái khỏi đường dây buôn người. Với phim In the Fade, Diane Kruger giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” khi hóa thân người phụ nữ đi tìm công lý sau khi chồng con bị những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới sát hại.

Will Smith vờ khóc khi nhận giải thay Nicole Kidman

Nicole Kidman được trao giải thưởng đặc biệt của LHP Cannes lần 70. Năm nay, minh tinh Australia góp mặt trong bốn phim The Killing of a Scared Deer, The Beguiled (tranh giải Cành Cọ Vàng), How to Talk to Girls at Parties (không tranh giải) và Top of the Lake (buổi chiếu đặc biệt). Cô không có mặt và Will Smith - tài tử Mỹ đồng thời là một thành viên Ban giám khảo - nhận giải thay. Trên sân khấu, anh gây cười khi giả vờ khóc và cảm ơn mọi người.

Danh sách giải thưởng hạng mục tranh giải chính ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 Cành Cọ Vàng cho "Phim xuất sắc": The Square (Ruben Östlund)

Giải Grand Prix: 120 Beats per Minute (Robin Campillo)

Kịch bản hay nhất: Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou (The Killing of a Sacred Deer), Lynne Ramsay (You Were Never Really Here)

Giải của Ban giám khảo: Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Đạo diễn xuất sắc: Sofia Coppola (The Beguiled)

Nam diễn viên xuất sắc: Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here)

Nữ diễn viên xuất sắc: Diane Kruger (In the Fade)

Giải thưởng đặc biệt: Nicole Kidman

Giải Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard): A Man of Integrity (Mohammad Rasoulof)

Giải Camera vàng cho "Phim đầu tay xuất sắc": Montparnasse Bienvenue (Léonor Sérraille)

Phim ngắn xuất sắc: A Gentle Night (Qiu Yang)

Ân Nguyễn