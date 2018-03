Phim hài khuynh đảo Trung Quốc cán mốc 300 triệu USD

Phim Ngô Kinh giúp phòng vé Trung Quốc tăng trưởng mạnh năm 2017 / Phim Thành Long, Chân Tử Đan thua phim hài ở phòng vé Trung Quốc

Cuối tuần qua, theo Variety, Oan gia đổi mệnh (Never Say Die) có tổng doanh thu là 308 triệu USD, trở thành phim Hoa ngữ thứ hai trong năm cán mốc 300 triệu USD, sau Chiến lang 2 của Ngô Kinh. Ngoài Trung Quốc, phim chỉ mới chiếu ở Singapore và Việt Nam.

Oan gia đổi mệnh quy tụ các diễn viên Allen (Nghệ Luân), Mã Lệ, Thẩm Đằng, Điền Vũ. Phim chuyển thể từ một vở kịch, xoay quanh hàng loạt chuyện hài hước sau khi một võ sĩ bịp bợm và một nữ phóng viên thể thao bị hoán đổi linh hồn. Họ phải cùng nhau tìm cách để mọi chuyện trở lại như cũ.

* Câu chuyện hài hước trong "Oan gia đổi mệnh"

Thẩm Đằng thi triển Nhất Dương Chỉ, Sư Tử Hống giả hiệu trong Oan gia đổi mệnh

Ra mắt từ ngày 30/9 ở Trung Quốc, tác phẩm gây sốt phòng vé, vượt qua The Foreigner (Kẻ ngoại tộc) của Thành Long và Chasing the Dragon (Trùm Hương Cảng) của Chân Tử Đan, Lưu Đức Hoa để dẫn đầu bảng xếp hạng ba tuần liên tiếp. Tuần qua, phim đứng thứ hai phòng vé Trung Quốc với doanh thu 14,4 triệu USD.

Dẫn đầu phòng vé Trung Quốc tuần qua là Kingsman: The Golden Circle với 40,3 triệu USD. Phim hài điệp viên có Colin Firth, Taron Egerton đóng chính hiện thu 344 triệu USD toàn cầu, được dự báo vượt phần một - Kingsman: The Secret Service. Phim Thái Bad Genius xếp thứ ba với 7,61 triệu USD.

Dàn điệp viên trong "Kingsman: The Golden Circle".

Phòng vé Bắc Mỹ trải qua cuối tuần im ắng khi nhiều tác phẩm trở thành "bom xịt" dịp mở màn, bao gồm Geostorm (13,3 triệu USD), Only the Brave (6 triệu USD) và The Snowman (3,4 triệu USD). Thất bại của Geostorm và The Snowman được quy cho chất lượng, chỉ được lần lượt 13% và 9% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong khi đó, Only the Brave - phim xoay quanh những người lính cứu hỏa chống cháy rừng - được đánh giá cao với 90% bình luận tích cực nhưng không ăn khách do câu chuyện nặng nề.

Trong hoàn cảnh đó, phim hài Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween dẫn đầu với 21,6 triệu USD. Vào tuần sau, bom tấn Thor: Ragnarok sẽ công chiếu ở nhiều thị trường ngoài Bắc Mỹ, trong đó có Việt Nam. Phim siêu anh hùng pha thần thoại của Marvel được giới phê bình khen ngợi và kỳ vọng sẽ là cú hích phòng vé vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Ân Nguyễn