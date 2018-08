Phim hài gây sốt Trung Quốc cán mốc 400 triệu USD

'Mamma Mia! 2' - âm nhạc lôi cuốn, câu chuyện đơn giản / 'Skyscraper' kịch tính với cảnh The Rock leo hàng trăm mét

Theo Variety, Dying to Survive thu 26,6 triệu USD ở Trung Quốc tuần qua, đứng thứ hai phòng vé. Sau 18 ngày, doanh thu phim lên đến 426 triệu USD, vượt mọi dự đoán của giới chuyên môn. Dù chỉ phát hành ở Trung Quốc, đây là phim ăn khách thứ tám toàn cầu từ đầu năm đến nay. Dying to Survive cũng là tác phẩm Hoa ngữ thứ ba cán mốc 400 triệu USD trong năm nay, khẳng định vị thế đang lên của phòng vé Trung Quốc.

* Trailer phim

Trailer phim Dying to Survive (Trung Quốc)

Dying to Survive quy tụ dàn diễn viên Từ Tranh, Chu Nhất Vi, Vương Truyền Quân, Đàm Trác. Câu chuyện xoay quanh một chủ cửa hàng mắc nợ lớn, liều lĩnh tổ chức đường dây nhập thuốc Ấn Độ giá rẻ vào Trung Quốc. Anh đổi đời, được các bệnh nhân tôn sùng như thần thánh nhưng gặp rắc rối với luật pháp. Kịch bản dựa trên câu chuyện có thật về một thương gia mắc bệnh ung thư đưa thuốc từ Ấn Độ về Trung Quốc. Ngoài yếu tố hài, tác phẩm còn phản ánh vấn đề khan hiếm thuốc men ở nước này. Variety nhận định phim không chỉ gây sốt phòng vé mà còn là hiện tượng xã hội với thông điệp về y tế.

Đứng đầu thị trường Hoa ngữ tuần qua là Skyscraper với 48 triệu USD. Sau màn ra mắt dưới kỳ vọng ở Mỹ, bom tấn có The Rock đóng chính đang trông chờ phòng vé Trung Quốc để hòa vốn. Phim Hoa ngữ Hidden Man đứng thứ ba với 10,9 triệu USD.

Phòng vé Mỹ tuần qua chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa The Equalizer 2 và phim âm nhạc Mamma Mia! 2. Cuối cùng, tác phẩm hành động có Denzel Washington đóng chính thắng sát nút, giành ngôi đầu với 35,8 triệu USD. Phim kể về một cựu đặc vụ CIA dùng kỹ năng chiến đấu để cứu người và tự thanh trừng tội phạm. Chỉ 51% giới phê bình nhận định tích cực về The Equalizer 2 trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, theo khảo sát của CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A. Mamma Mia! 2 thu 34,8 triệu USD còn hoạt hình Hotel Transylvania 3 đứng thứ ba với 23,1 triệu USD.

Ân Nguyễn