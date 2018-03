Phim hài của Jim Carrey vất vả vượt ‘Big Hero 6’ ở Bắc Mỹ

‘Big Hero 6’ và ‘Interstellar’ cạnh tranh khốc liệt ở Bắc Mỹ / ‘Big Hero 6’ - biệt đội siêu anh hùng của Disney

Trong mùa phim cuối năm, ngôi quán quân của bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ liên tục đổi chủ khi các bộ phim hấp dẫn lần lượt ra rạp. Sau một tuần chiếm ngôi số một, Big Hero 6, bộ phim hoạt hình siêu anh hùng của Disney, phải nhường ngôi cho gương mặt mới là Dumb and Dumber To. Tác phẩm này đạt được nhiều hơn khoảng 2 triệu USD so với doanh thu 36 triệu USD của Big Hero 6.

"Dumb and Dumber To" là phim hài mới nhất của Jim Carrey.

Dumb and Dumber To là phần tiếp theo của Dumb and Dumber, bộ phim hài ăn khách ra mắt cách đây 20 năm. Phim tiếp tục có sự góp mặt của những người tạo nên sự thành công của phần một gồm bộ đôi đạo diễn Bobby và Peter Farrelly cùng hai diễn viên Jim Carrey and Jeff Daniels.

Trong phần hai này, hai chàng ngốc Lloyd và Harry lên đường tìm kiếm con gái của Lloyd với hy vọng cô sẽ hiến cho anh một quả thận.

Với chi phí khoảng 40 triệu USD, Dumb and Dumber To ra mắt ấn tượng với doanh thu 38 triệu USD trong tuần đầu ra rạp. Nhiều khả năng, đây sẽ là một trong những bộ phim thành công trong mùa phim cuối năm.

Một cảnh trong phim "Beyond the Lights".

Beyond the Lights, một bộ phim mới khác ra mắt cuối tuần qua, đứng ở vị trí thứ tư. Bộ phim là câu chuyện về một nữ ca sĩ trẻ đang lên phải lòng một cảnh sát - người cứu cô khi cô có ý định tự tử. Cũng giống Dumb and Dumber To, Beyond the Lights có màn ra mắt ấn tượng. Tác phẩm tâm lý này thu về 6,5 triệu USD tiền vé so với chi phí sản xuất là 7,2 triệu USD.

Bộ phim trụ lại lâu nhất trong Top 10 đến nay là Gone Girl. Tác phẩm hình sự mới nhất của đạo diễn David Fincher trải qua tuần thứ bảy liên tiếp nằm trong danh sách những phim ăn khách nhất. Doanh thu toàn cầu của Gone Girl hiện là 319 triệu USD, cao hơn năm lần kinh phí. Không chỉ đạt doanh thu cao, bộ phim này còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình và khán giả. Gone Girl được dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng ký của nhiều giải thưởng điện ảnh đầu năm tới.

"Gone Girl" thành công lớn về doanh thu.

Quán quân của Top 10 tuần trước là Big Hero 6 tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này. Bom tấn hoạt hình của Disney giảm 36% doanh thu, đạt 36 triệu USD. Tổng doanh thu của Big Hero 6 mới chỉ cán mốc 148 triệu USD, thấp hơn chi phí làm phim là 165 triệu USD.

Những bộ phim còn lại trong Top 10 gồm Interstellar, St. Vincent, Fury, Nightcrawler, Ouija và Birdman.

Bộ phim được mong chờ nhất cuối tuần này là The Hunger Games: Mockingjay - Part 1. Đây cũng là tác phẩm nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tuần tới. Các bộ phim đáng chú ý khác gồm có The Sleepwalker, V/H/S: Viral và Extraterrestrial.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Dumb and Dumber To - Universal/Red Granite Pictures – 38,1 triệu USD

2. Big Hero 6 - Disney - 36 triệu USD

3. Interstellar - Paramount/Warner Bros. – 29,2 triệu USD

4. Beyond the Lights - Relativity - 6,5 triệu USD

5. Gone Girl - Fox/New Regency – 4,7 triệu USD

6. St. Vincent - The Weinstein Co. - 4 triệu USD

7. Fury - Sony/QED – 3,8 triệu USD

8. Nightcrawler - Open Road Films – 3,03 triệu USD

9. Ouija – Universal – 3,02 triệu USD

10. Birdman - Fox Searchlight/New Regency – 2,5 triệu USD

Thanh Hải