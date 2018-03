Phim hài 17+ của Dwayne Johnson lộ dàn mỹ nhân bốc lửa

"Baywatch" do đạo diễn Seth Gordon làm. Anh là người từng thực hiện các phim hài như "Horrible Bosses", "Identity Thief" và "Freakonomics". Phim của hãng Paramount dự kiến ra rạp ngày 26/5/2017 - cùng thời điểm với "Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales" (của Johnny Depp) và "Life" (có Rebecca Ferguson cùng Jake Gyllenhaal đóng chính).