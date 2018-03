Phim gây tranh cãi của Jolie nhận tràng pháo tay khi ra mắt

Angelina Jolie phủ nhận dùng tiền thử phản ứng trẻ em / Jolie bị chỉ trích 'tàn nhẫn' khi tuyển diễn viên nhí ở Campuchia

Tác phẩm do Angelina Jolie đạo diễn, chuyển thể từ hồi ký chiến tranh First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers của nhà hoạt động Loung Ung. Câu chuyện xoay quanh những sự kiện có thật khi tác giả là một chiến binh nhí trong thời Khmer Đỏ thống trị Campuchia.

Hồi tháng 7, Angelina Jolie bị chỉ trích trước thông tin cô dùng tiền thử phản ứng trẻ em trong lúc tuyển diễn viên. Tuy nhiên, minh tinh 42 tuổi phủ nhận điều này.

Ngày 2/9, Jolie cùng sáu người con đến Liên hoan phim Telluride (Mỹ) để giới thiệu tác phẩm. Theo Variety, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay sau buổi chiếu dành cho giới phê bình. Cây bút Stephen Farber của Hollywood Reporter khen ngợi các cảnh quay đẹp mắt, nhất là trích đoạn quay từ trên cao cảnh lũ trẻ cố tránh những quả mìn trên cánh đồng. Diễn xuất của diễn viên nhí Sreymoch Sareum được đánh giá cao. Tuy nhiên, Farber cho rằng phim chưa thể hiện rõ nạn diệt chủng.

Trên Indiewire, nhà phê bình Eric Kohn gọi tác phẩm là phim hay nhất Jolie từng đạo diễn. Anh khen ngợi cách cô thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh qua góc nhìn của một bé gái. "Bởi chưa đủ trưởng thành để phản ứng lại thế giới, nhân vật chỉ có thể nhìn và suy nghĩ. Tác phẩm thể hiện sự trầm ngâm khi chứng kiến lịch sử mà chưa có đủ công cụ để hiểu nó", anh nói.

Theo Hollywood Reporter, phim First They Killed My Father có cơ hội ở Oscar, nhất là ở giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Đạo diễn Angelina Jolie có quốc tịch Mỹ và Campuchia, còn phim được quay ở đất nước này với các diễn viên bản địa nói tiếng Campuchia. Như vậy, tác phẩm đủ điều kiện đại diện Campuchia tranh tài năm sau.

Nhiều tác phẩm về thời Khmer Đỏ từng gây chú ý tại Oscar. The Killing Fields (1984) nhận tám đề cử, thắng hai giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" và "Quay phim xuất sắc". Năm 2014, The Missing Picture của đạo diễn Rithy Panh được đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Panh cũng là nhà sản xuất trong dự án của Angelina Jolie.

