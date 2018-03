Phim đầu tiên của Netflix ở Cannes bị la ó ngay trong rạp

Will Smith bất đồng quan điểm với chủ tịch giám khảo Cannes / Người sáng lập Liên hoan phim Busan đột tử ở Cannes

Ngày 19/5, buổi chiếu phim Okja của đạo diễn Bong Joon-ho diễn ra tại LHP Cannes (Pháp). Đây là phim đầu tiên của hãng Netflix được tranh giải ở sự kiện điện ảnh thường niên.

Theo Guardian, một số khán giả la ó khi logo của Netflix xuất hiện trên màn ảnh. Động thái này nhằm phản ứng quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức khi cho phim của đơn vị này tham gia. Các phim của hãng này chỉ được phát hành qua Internet thay vì ở rạp như truyền thống. Trong cuộc họp báo trước buổi chiếu, Tilda Swinton - nữ diễn viên Okja – cho rằng mọi chuyện đã đi quá xa: “Thành thật mà nói, mỗi năm có hàng nghìn ở Cannes không chiếu rạp”.

* Quái vật lợn lai hà mã xuất hiện trong "Okja"

Quái vật lợn lai hà mã xuất hiện trong "Okja" Ngoài ra, buổi chiếu còn gặp trục trặc kỹ thuật khi phim chiếu sai tỉ lệ khung hình. Sau bảy phút đầu tiên, lúc nhân vật của Tilda Swinton đang tự giới thiệu là CEO mới của một tập đoàn khổng lồ, những tiếng ồn bắt đầu vang lên. Sau đó, khán giả huýt sáo và dậm chân.

Ban tổ chức phải dừng lại năm phút để khắc phục sự cố. “Sai sót hoàn toàn do bộ phận kỹ thuật. Chúng tôi thành thật xin lỗi đạo diễn và ê-kíp của ông, cũng như các nhà sản xuất và khán giả”, đại diện Liên hoan phim phát biểu sau đó.

Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi.

Okja là dự án mới của đạo điễn Bong Joon-ho, có kinh phí 50 triệu, dự kiến ra mắt ngày 28/6 trên trang Netflix. Dàn diễn viên gồm có Ahn Seo-huyn, Tilda Swinton, Paul Dano và Gyllenhaal. Câu chuyện xoay quanh một cô bé (Ahn Seo-huyn) nỗ lực ngăn cản một tập đoàn đa quốc gia bắt đi người bạn của mình - một quái vật lợn lai hà mã khổng lồ.

Phần lớn giới chuyên môn ca ngợi tác phẩm với 82% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Cây bút Peter Bradshaw của tờ Guardian chấm điểm 5/5 và so sánh phim với kiệt tác ET của Steven Spielberg. Tuy nhiên, một số nhà phê bình như Emily Yoshida (New York Magazine) và A. A. Dowd (AV Club) cho rằng phim không xúc động bằng The Host (Quái vật sông Hàn) - tác phẩm nổi tiếng cũng của đạo diễn Bong Joon-ho.

Ân Nguyễn