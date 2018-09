Phim 'cung đấu' 18+ của Emma Stone, Rachel Weisz gây chú ý

Những tác phẩm nổi bật ở Liên hoan phim Venice 2018 / Phim của Ryan Gosling được khen trong ngày khai mạc LHP Venice

Tác phẩm do Yorgos Lanthimos đạo diễn ra mắt ở Liên hoan phim Venice vào ngày 30/8. Câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 18 khi nữ hoàng Anne (Olivia Colman đóng) trị vì nước Anh. Bà quan hệ thân thiết với Sarah Churchill (Rachel Weisz đóng) - nữ quý tộc có ảnh hưởng lớn trong triều, vợ một công tước. Tuy nhiên, sự gắn kết của họ bị thách thức với sự xuất hiện của Abigail Masham (Emma Stone đóng) - em họ Sarah. Hai người phụ nữ bắt đầu cuộc chiến ngầm để tranh sủng ái của nữ hoàng.

Một trong những chủ đề chính của The Favourite là khả năng sử dụng tình dục để thao túng quyền lực. Quan hệ của nữ hoàng, Sarah và Abigail được khắc họa như cuộc tình đồng tính tay ba. Phim được dán nhãn 18+ do một số cảnh nhạy cảm thể hiện lối sống phóng túng của quý tộc thời xưa. Tờ Variety dẫn lời diễn viên Colman ở Venice: "Tác phẩm có nhiều yếu tố về chính trị liên quan đến tình dục (sexual politics). Thật thích thú khi đóng cảnh ân ái với Emma Stone".

Sau buổi chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Hollywood Reporter khen phim có ba nhân vật rõ nét được thể hiện qua diễn xuất ấn tượng. Colman thủ vai nữ hoàng có tính lập dị, đôi khi hơi trẻ con nhưng mang nỗi đau cá nhân. Nhân vật của Rachel Weisz là mẫu phụ nữ sắc sảo, quen chiếm thế thượng phong, ngay cả khi đối mặt với nữ hoàng - vốn có địa vị vượt trội. Còn Emma Stone thủ vai cô gái lúc đầu tỏ vẻ ngây thơ, dễ bị tổn thương nhưng ẩn sau là sự tàn nhẫn. Phần phục trang thu hút khán giả và làm toát lên tính cách của nhân vật.

Từ trái sang: diễn viên Nicolas Hoult, Emma Stone, đạo diễn Yorgos Lanthimos, diễn viên Olivia Colman và Joe Alwyn ở Liên hoan phim Venice (Italy).

ScreenDaily đánh giá cao cách sử dụng ánh sáng tạo ra cảm giác ngột ngạt, u tối. Guardian nhận xét ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Lanthimos khiến tác phẩm vượt trội so với một phim tiểu sử thông thường. Còn Indiewire xem đây là sản phẩm tốt nhất của nhà làm phim Hy Lạp.

Yorgos Lanthimos sinh năm 1973, thắng giải của ban giám khảo (Jury Prize) ở Liên hoan phim Cannes năm 2015 với The Lobster. Năm 2017, anh được trao giải "Kịch bản xuất sắc" với The Killing of a Sacred Deer. Hai phim này giàu tính ẩn dụ về bi kịch cuộc sống với cách kể chuyện phá quy tắc thông thường, thách thức người xem. Anh trả lời Variety về phim mới: "Phụ nữ hay bị nhìn qua lăng kính của nam giới, hiện lên như những người nội trợ, bạn gái hoặc một thứ 'vật thể' được thèm muốn. Chúng tôi muốn thể hiện phụ nữ như những con người phức tạp và tuyệt vời".

Trong ngày 30/8, phim Roma của Alfonso Cuarón cũng được khen ngợi. Tác phẩm theo chân một gia đình trung lưu ở Mexico City vào thập niên 1970, kể hoàn cảnh của từng người sau đó chuyển sang các tình tiết kịch tính hơn. Sau Gravity - tác phẩm về du hành không gian, Cuarón quay về với dòng phim độc lập từng gắn liền với ông ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Đạo diễn Mexico cũng đồng thời là biên kịch và quay phim, câu chuyện diễn ra ở chính nơi ông sinh ra và lớn lên.

Telegraph và Guardian chấm điểm tuyệt đối, khen phim giàu hoài niệm và xúc động. Indiewire so sánh phần hình ảnh trắng đen, gợi suy ngẫm, được quay bằng phim khổ 65mm của tác phẩm giống như dòng hồi ức của Cuarón được viết ra trên màn bạc. Kịch bản phản ánh một số vấn đề chính trị, xã hội ở Mexico nhưng không thể hiện theo lối khoa trương. Roma được dự đoán là ứng viên nặng ký trên đường đua Oscar năm sau.

Liên hoan phim Venice (Italy) lần 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9. Có 21 phim tranh giải cao nhất - Sư Tử Vàng. Guillermo del Toro (đạo diễn The Shape of Water) là chủ tịch ban giám khảo.

