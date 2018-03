Phim của The Rock trở lại dẫn đầu phòng vé Mỹ

'Maze Runner 3' và sự thoái trào của dòng phim từ truyện dành cho teen / Phim của The Rock thắng lớn phòng vé nhờ giải trí, hài hước

Theo Box Office Mojo, tác phẩm thu 11 triệu USD, vượt qua Maze Runner: The Death Cure (10,2 triệu USD) và phim kinh dị Winchester (9,2 triệu USD). Tuần trước đó, phần ba Maze Runner đứng đầu phòng vé trong dịp công chiếu, nhưng do trụ rạp không tốt bằng Jumanji: Welcome to the Jungle nên tụt xuống vị trí thứ hai trong tuần qua.

* Trailer "Jumanji"

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Đây là lần thứ tư Jumanji: Welcome to the Jungle đứng đầu phòng vé Mỹ. Tác phẩm kể về bốn cô cậu học sinh bị biến thành nhân vật trong trò chơi điện tử, quy tụ dàn sao The Rock (Dwayne Johnson), Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan. Phim là hiện tượng doanh thu trong một tháng rưỡi qua. Ra mắt từ ngày 20/12/2017, Jumanji: Welcome to the Jungle khởi đầu không nổi bật ở phòng vé, sau đó bất ngờ hút khách và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần.

Doanh thu hiện tại của phim trên toàn cầu là 855 triệu USD, trong đó 352 triệu USD đến từ Mỹ và 503 triệu USD từ các thị trường khác. Tác phẩm sinh lời lớn cho hãng Sony, bởi kinh phí chỉ có 90 triệu USD.

Phim kinh dị "Wincheser" xoay quanh một góa phụ giàu có (Helen Mirren đóng). Bà cho rằng mình bị ám bởi những kẻ chết gián tiếp bởi chồng mình - vốn là người sản xuất súng.

Tuần qua, phim kinh dị Winchester là tác phẩm duy nhất ra mắt ở Mỹ. Như mọi năm, các hãng phát hành đều tránh thời điểm này bởi có sự kiện Super Bowl (trận tranh giải vô địch bóng bầu dục Mỹ). Theo thông lệ, đây luôn là một trong những tuần uể oải nhất của phòng vé Mỹ. 12 phim đứng đầu tuần qua chỉ thu về 74 triệu USD. Trong các phim được đề cử Oscar 2018, chỉ có The Post và The Shape of Water lọt vào top 10 tuần qua.

Tuần này, Fifty Shades Freed - hồi kết trong series Fifty Shades, phim thiếu nhi Peter Rabbit và phim tiểu sử The 15:17 to Paris sẽ công chiếu ở Mỹ.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Jumanji: Welcome to the Jungle – Sony – 11 triệu USD

2. Maze Runner: The Death Cure – Fox – 10,2 triệu USD

3. Winchester – Lionsgate – 9,2 triệu USD

4. The Greatest Showman – Fox – 7,8 triệu USD

5. Hostiles – Entertainment Studios – 5,5 triệu USD

6. The Post – Fox – 5,2 triệu USD

7. 12 Strong – Warner Bros. – 4,7 triệu USD

8. Den of Thieves – STX Entertainment – 4,6 triệu USD

9. The Shape of Water – Fox – 4,3 triệu USD

10. Paddington 2 – Warner Bros. – 3,1 triệu USD

Ân Nguyễn