Phim của The Rock tiếp tục thắng ở Mỹ và Trung Quốc

Phim của The Rock thắng lớn phòng vé nhờ giải trí, hài hước / Phim của Dwayne Johnson được xem là bất ngờ mùa Giáng sinh

Theo Box Office Mojo, cuối tuần qua, tác phẩm thu 27 triệu USD ở Mỹ và 81 triệu USD từ các thị trường ngoài Mỹ. Phim hiện đạt tổng doanh thu 666 triệu USD, cao nhất trong các phim của Dwayne Johnson (The Rock) ngoài series đua xe. Jumanji: Welcome to the Jungle xoay quanh bốn cô cậu học sinh bị biến thành các nhân vật trong trò chơi, ăn khách nhờ chất hài hước giải trí.

* "Jumanji" thu hút ở phòng vé

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Quốc gia đem lại doanh thu nhiều nhất cho tác phẩm tuần qua là Trung Quốc với 40 triệu USD. Ở thị trường này, phim xếp trên hai tác phẩm Hoa ngữ là phim hài The Ex-File: The Return of the Exes (24 triệu USD) và phim lịch sử Forever Young (20,3 triệu USD).

Ở Mỹ, Jumanji: Welcome to the Jungle đứng đầu phòng vé, vượt qua The Post (18,6 triệu USD) và The Commuter (13,4 triệu USD). The Post do Steven Spielberg đạo diễn, kể về cuộc đấu tranh của các nhà báo để phanh phui tài liệu mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam. Phim quy tụ hai diễn viên gạo cội Tom Hanks và Meryl Streep, được đánh giá cao ở các giải thưởng cuối năm. Còn The Commuter là phim hành động có Liam Neeson đóng chính, kể về một hành khách trên tàu được mời tham gia một nhiệm vụ bí ẩn.

"Star Wars 8" ăn khách vẫn gây thất vọng.

Trong tuần qua, Star Wars: The Last Jedi thu 11,2 triệu USD ở Mỹ và 19 triệu USD ở các thị trường ngoài Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 1,264 tỷ USD. Như vậy, phần tám Star Wars vượt qua Beauty and the Beast (1,263 tỷ USD), trở thành phim ăn khách nhất năm 2017.

Kết quả này được các chuyên gia dự đoán từ trước bởi độ mạnh của thương hiệu Star Wars. Tuy nhiên, nhiều cây bút của Box Office Mojo, Forbes, Variety thất vọng khi so thành tích của phần tám với phần bảy - Star Wars: The Force Awakens (2,06 tỷ USD toàn cầu). Những biến tấu của đạo diễn Rian Johnson như gia tăng chất hài, thay đổi cách Thần Lực hoạt động khiến một số fan không hài lòng với Star Wars: The Last Jedi.

Ân Nguyễn