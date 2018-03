Phim của Song Joong Ki bị chê vẫn phá vỡ kỷ lục phòng vé Hàn Quốc

Song Joong Ki xin lỗi vì chuyện cưới xin lấn át phim mới / Song Joong Ki: 'Tôi tự hào về Song Hye Kyo'

Ra mắt ở Hàn Quốc ngày 26/7, The Battleship Island (Đảo địa ngục) có sự mở đầu ấn tượng khi thu hút hơn 975 nghìn lượt khán giả tới rạp, đạt doanh thu hơn 5,4 triệu USD. Con số này phá vỡ kỷ lục phim The Mummy (Xác ướp) ghi được ở Hàn Quốc (hơn 870 nghìn lượt). The Battleship Island đồng thời đánh bại Train to Busan về lượt khán giả xem ngày đầu ra mắt.

* Trailer "Đảo địa ngục"

đảo địa ngục

Tính tới sáng 27/7, lượng khán giả vượt quá 1,7 triệu lượt. Phim áp đảo tác phẩm ăn khách khác chiếu cùng kỳ ở Hàn Quốc là Despicable Me 3.

The Battleship Island được khán giả Hàn đón nhận nồng nhiệt bất chấp nhiều ý kiến phê bình của giới chuyên môn. Phim bị chê kết cấu lỏng lẻo, không khơi gợi cảm xúc, những màn đánh đấm của Song Joong Ki phi thực tế.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Nhằm ủng hộ phim mới của Song Joong Ki, fan của anh và vợ sắp cưới - Song Hye Kyo - quyên góp 17.103.100 won (hơn 15.000 USD) giúp đỡ trẻ em mắc ung thư.

Như Anh