Phim của sao võ thuật Ngô Kinh gây bất ngờ về doanh thu

Theo Variety, cuối tuần qua Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) dẫn đầu phòng vé thế giới với 163 triệu USD, đến chủ yếu từ thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó ở Mỹ, tổng doanh thu của 10 phim đứng đầu phòng vé tuần qua là 111,5 triệu USD, thấp nhất hè năm nay. The Dark Tower - phim chuyển thể từ truyện Stephen King - là quán quân với 19,5 triệu USD. Theo Box Office Mojo, so với năm ngoái, tổng doanh thu phim hè ở Mỹ đã giảm 10%.

Phim của Ngô Kinh thắng lớn về doanh thu.

Nhiều bài viết của báo Âu Mỹ bày tỏ sự bất ngờ về phim Chiến lang 2. Các chuyên gia dự đoán phim này sớm vượt qua Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì (550 triệu USD) để trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời ở Trung Quốc. Hiện tổng doanh thu của phim tại thị trường tỷ dân là 469 triệu USD, vượt qua thành tích của Fast & Furious 8.

Chiến lang 2 là phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Phim xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Câu chuyện có mô-típ quen thuộc nhưng được khán giả Trung Quốc yêu thích bởi anh hùng là người bản xứ.

Đứng thứ hai toàn thế giới cuối tuần qua là một phim Trung Quốc khác - Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Tác phẩm lãng mạn pha kỳ ảo có Lưu Diệc Phi đóng chính thu 39 triệu USD khi công chiếu ở quê nhà. Phim về hành tinh khỉ - War for Planet of the Apes - đứng thứ ba với doanh thu 31,5 triệu USD từ 49 quốc gia (bao gồm Mỹ).

