Phim của sao võ thuật Ngô Kinh đứng đầu phòng vé thế giới

Cuối tuần qua, theo Variety, Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) dẫn đầu phòng vé toàn thế giới. Phim thu về 127 triệu USD khi công chiếu ở Trung Quốc, còn Dunkirk thu 73 triệu USD từ 63 thị trường, bao gồm Mỹ. Không tính các phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán, Chiến lang 2 là tác phẩm đầu tiên của Trung Quốc thu trên 100 triệu USD trong năm nay.

Ngô Kinh (giữa) trên trường quay.

Chiến lang 2 là phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - giữ vai trò cố vấn cho dự án. Theo QQ, Ngô Kinh tiết lộ phim có những cảnh phá hủy xe tăng thật.

Ở Bắc Mỹ, theo Box Office Mojo, Dunkirk trở thành phim đầu tiên bảo vệ được ngôi đầu phòng vé kể từ Wonder Woman hồi đầu tháng 6. Tác phẩm chiến tranh của Christopher Nolan thu 28,1 triệu USD, chỉ giảm 44% so với tuần trước. Kết quả này phù hợp với dự đoán trước đó của các chuyên gia rằng Dunkirk sẽ trụ rạp tốt nhờ chất lượng.

* Cuộc chiến trong "Dunkirk"

Dunkirk

Dù bị giới phê bình đánh giá thấp, The Emoji Movie vẫn ra mắt thành công và đứng thứ hai với 25,6 triệu USD. Phim hài Girls Trip đứng thứ ba với 20 triệu USD, chỉ giảm 35,6% so với tuần trước. Trong khi đó, phim hành động 18+ Atomic Blonde của Charlize Theron bất ngờ chỉ đứng thứ tư với doanh thu mở màn 18,5 triệu USD.

"Dunkirk" là góc nhìn chiến tranh độc đáo của Christopher Nolan.

Dunkirk có kinh phí 100 triệu USD, do Christopher Nolan đạo diễn kiêm biên kịch. Phim tái hiện cuộc di tản của quân Đồng minh khỏi Dunkirk (Pháp) đầu Thế chiến thứ hai. Dàn diễn viên gồm có Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance và Tom Hardy. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá là một trong số phim tốt nhất năm.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Dunkirk - Warner Bros. - 28,1 triệu USD

2. The Emoji Movie - Sony - 25,6 triệu USD

3. Girls Trip - Universal - 20 triệu USD

4. Atomic Blonde - Focus Features - 18,5 triệu USD

5. Spider-Man: Homecoming - Sony - 13,4 triệu USD

6. War for the Planet of the Apes - Fox - 10,3 triệu USD

7. Despicable Me 3 - Universal - 7,7 triệu USD

8. Valerian and the City of a Thousand Planets - STX Entertainment - 6,8 triệu USD

9. Baby Driver - Sony - 4 triệu USD

10. Wonder Woman - Warner Bros. - 3,5 triệu USD

Ân Nguyễn