Phim của sao võ thuật Ngô Kinh đạt cột mốc lịch sử phòng vé

Trailer bom tấn phá kỷ lục của Ngô Kinh thu hút trong tuần / Phim của Ngô Kinh ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Theo Box Office Mojo, Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) hiện thu về 682 triệu USD, vượt qua Forrest Gump (677 triệu USD) để lọt vào top 100 phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên có một phim ngoài Hollywood chen chân vào danh sách này. 99,7% doanh thu tác phẩm đến từ thị trường Trung Quốc.

* Ngô Kinh đánh đấm trong "Chiến lang 2"

Chiến lang 2 trailer

Vẫn đang gây sốt ở thị trường tỷ dân (thu 83,6 triệu USD tuần trước), Chiến lang 2 được dự đoán tiếp tục thăng hạng trong top 100 phim ăn khách. Trong hè năm nay, phim đạt doanh thu cao thứ sáu toàn cầu, chỉ sau Despicable Me 3 (923 triệu USD), Guardians of the Galaxy vol. 2 (862 triệu USD), Wonder Woman (799 triệu USD), Pirates of the Caribbean 5 (786 triệu USD) và Spider-Man: Homecoming (706 triệu USD).

Chiến lang 2 là phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Phim xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Câu chuyện có mô-típ quen thuộc nhưng được khán giả Trung Quốc yêu thích bởi nhiều pha hành động đẹp mắt và xây dựng anh hùng là người bản xứ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng kịch bản phim gượng ép, một chiều.

Ngô Kinh thắng lớn khi bỏ nhiều tiền thực hiện "Chiến lang 2".

Doanh thu tác phẩm giúp kích thích phòng vé Trung Quốc. Trong năm nay, trước khi phim của Ngô Kinh ra mắt, thị trường tỷ dân chỉ tăng trưởng 4% doanh thu phim ảnh, không tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển rạp chiếu. Thành công của phim khiến nhiều nghệ sĩ chúc mừng Ngô Kinh, trong đó có Chân Tử Đan - người từng bị đồn có hiềm khích với anh.

Ân Nguyễn