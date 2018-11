Phim của người đẹp gốc Việt gây sốt về số lượt xem trực tuyến

Phim có mỹ nhân gốc Việt đóng chính gây sốt ở Mỹ / Lana Condor - cô gái Cần Thơ thành sao sáng ở Mỹ hè 2018

Theo Variety, ngày 16/10, Netflix - đơn vị phát hành phim trực tuyến - công bố báo cáo kinh doanh từ tháng 6 đến tháng 9. Họ cho biết có hơn 80 triệu người đăng ký (subscriber) đã xem các phim tình cảm trong mùa hè này, trong đó cao nhất là To All the Boys I’ve Loved Before. Tác phẩm tình cảm trở thành một trong các phim do hãng này sản xuất có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Trailer To All the Boys I’ve Loved Before Trailer phim.

To All the Boys I’ve Loved Before phát trên Netflix từ ngày 17/8, thuộc nhóm phim tình cảm hè - được gọi chung là Summer of Love. Tác phẩm do Susan Johnson đạo diễn, xoay quanh nữ sinh Lara Jean (Trần Đồng Lan đóng). Vốn hướng nội, cô bày tỏ tình cảm với các chàng trai bằng những bức thư được giấu kín trong tủ. Một ngày nọ, những bức thư bị gửi đi khiến Lara lâm vào hoàn cảnh trớ trêu. 96% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó hầu hết khen ngợi diễn xuất của sao gốc Việt. Netflix cho biết khán giả xem lại phim nhiều lần, khiến số lượt xem tổng cộng cao.

Lượng người theo dõi trên Instagram của các sao tăng đáng kể sau khi tham gia các series ăn khách của Netflix.

Trần Đồng Lan (Lana Condor) trở thành ngôi sao được quan tâm do thành công của phim. Theo Variety, lượng người theo dõi trang Instagram của cô tăng từ 100.000 lên 5,5 triệu trong hai tháng qua. Sau To All the Boys I’ve Loved Before, sao gốc Việt sẽ góp mặt trong Alita: Battle Angel và Summer Night - đều công chiếu năm 2019.

Sau cơn sốt của Crazy Rich Asians, Hollywood ngày càng quan tâm đến các diễn viên gốc Á và Trần Đồng Lan là một trong các tên tuổi đang lên của làn sóng này. Cô sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Người đẹp xuất hiện lần đầu trên màn bạc với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016).

Ân Nguyễn