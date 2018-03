Phim của người đẹp 9x Saoirse Ronan gây chú ý về doanh thu

'Thor: Ragnarok' thắng lớn ở Mỹ, phá kỷ lục ở Trung Quốc / Dàn mỹ nhân khoe sắc trong buổi trao Oscar danh dự

Cuối tuần qua, Lady Bird thu 1,2 triệu USD, xếp thứ 10 ở Bắc Mỹ. Nhiều chuyên gia phân tích phòng vé của Box Office Mojo, Forbes khen ngợi kết quả này, bởi phim chỉ được chiếu hạn chế ở 37 rạp. Để so sánh, tác phẩm đứng đầu tuần qua là Thor: Ragnarok được chiếu ở 4080 rạp. Tính trung bình, mỗi rạp chiếu Lady Bird thu về đến hơn 33.000 USD, cao nhất trong 10 phim dẫn đầu Bắc Mỹ.

* Saoirse Ronan hóa nữ sinh trong "Lady Bird"

Saoirse Ronan hóa thân nữ sinh trong "Lady Bird" Tác phẩm được dán nhãn R (hạn chế người xem dưới 18 tuổi), xoay quanh hành trình trưởng thành của một nữ sinh (Saoirse Ronan đóng). Phim nhận 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm trung bình 8,8 sau 115 bài bình luận. Peter Debruge của Variety ví Lady Bird như "viên ngọc" trong các phim kinh phí thấp. Nhiều cây bút khác khen ngợi cách đạo diễn Greta Gerwig mô tả cuộc sống của tuổi vị thành niên cũng như diễn xuất của Saoirse Ronan - nữ diễn viên sinh năm 1994.

Thor: Ragnarok dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua với 56,6 triệu USD, sụt giảm 53,9% so với tuần trước. Daddy's Home 2 và Murder on the Orient Express có màn ra mắt thành công với 30 triệu USD và 28,2 triệu USD, xếp thứ hai và ba.

Phần ba về Thor tiếp tục ăn khách trong tuần thứ hai ở Mỹ.

Daddy's Home 2 quy tụ dàn diễn viên Mark Wahlberg, Will Ferrell và Mel Gibson, là phần hai của phim hài ăn khách năm 2015. Murder on the Orient Express do Kenneth Branagh đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên nổi tiếng của Agatha Christie.

Ở Trung Quốc, ba phim dẫn đầu là Thor: Ragnarok (21,3 triệu USD), Murder on the Orient Express (18,5 triệu USD) và phim Hong Kong The Brink (6,4 triệu USD). Trên toàn cầu, bom tấn Marvel hiện đạt doanh thu 650 triệu USD, vượt hai phần trước về Thor.

Ân Nguyễn