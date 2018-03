Phim của Ngô Kinh thua sát nút ở phòng vé thế giới

Phim của sao võ thuật Ngô Kinh đạt cột mốc lịch sử phòng vé / Phim của Ngô Kinh ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Theo Variety, cuối tuần qua, Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) về nhì với 36 triệu USD từ sáu nước, trong đó có Trung Quốc. Annabelle: Creation thu 42 triệu USD từ 56 thị trường, dẫn đầu phòng vé thế giới. The Hitman's Bodyguard đứng thứ ba với 28,2 triệu USD từ 11 nước, bao gồm 21,6 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Chiến lang 2 là phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Câu chuyện xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người.

Chiến lang 2 trailer

Tác phẩm hiện thu về 772 triệu USD toàn cầu, với hơn 99% doanh thu đến từ Trung Quốc. Chiến lang 2 ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, đồng thời đứng đầu phòng vé thế giới ba tuần liên tiếp. Tác phẩm của Ngô Kinh cũng là phim đầu tiên ngoài Hollywood lọt top 100 phim ăn khách nhất mọi thời.

Theo Variety, một phần thành công của Chiến lang 2 đến từ việc chiếu vào thời điểm chính phủ Trung Quốc tạm hoãn ra mắt các phim Hollywood để kích thích điện ảnh nội. Quãng thời gian này bắt đầu từ ngày 12/7 và sẽ kết thúc vào ngày 25/8 khi Cars 3 và Baby Driver ra mắt ở thị trường tỷ dân.

Annabelle: Tạo vật quỷ dữ

Phim dẫn đầu cuối tuần qua - Annabelle: Creation - do David F. Sandberg đạo diễn, thuộc vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring. Tác phẩm là phim tiền truyện, kể về khởi đầu của búp bê ma Annabelle. Tổng doanh thu của phim là 160 triệu USD, giúp vũ trụ điện ảnh The Conjuring cán mốc một tỷ USD tuần qua.

Ân Nguyễn