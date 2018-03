Phim của Ngô Kinh đạt 849 triệu USD toàn cầu

Diễn viên Hollywood đổi đời nhờ 'Chiến lang 2' / Phim của sao võ thuật Ngô Kinh đạt cột mốc lịch sử phòng vé

Theo Variety, cuối tuần qua Chiến lang 2 thu 8,7 triệu USD ở Trung Quốc, nâng doanh thu toàn cầu lên 849 triệu USD. Phim chỉ còn thua Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD), The Fate of the Furious (1,23 tỷ USD), Despicable Me 3 (994 triệu USD) và Guardians of the Galaxy vol. 2 (863 triệu USD). Phim Hoa ngữ được dự đoán vượt bom tấn Marvel để giành vị trí thứ tư.

Phim của Ngô Kinh lọt vào top 5 ăn khách nhất năm

Phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Câu chuyện xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, đứng đầu phòng vé thế giới ba tuần liên tiếp, đồng thời là phim đầu tiên ngoài Hollywood lọt top 100 phim ăn khách nhất mọi thời.

Cuối tuần qua, Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan đứng đầu phòng vé Trung Quốc với 30 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của bom tấn chiến tranh hiện là 458,8 triệu USD.

"The Hitman's Bodyguard" đứng đầu Bắc Mỹ ba tuần liên tiếp.

Ở Bắc Mỹ, The Hitman's Bodyguard và Annabelle: Creation chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Phim hành động pha hài của Ryan Reynolds thu 10,2 triệu USD, còn phim kinh dị thu 7,3 triệu USD.

Theo Box Office Mojo, vì không có tác phẩm lớn nào ra mắt tuần qua, phòng vé Mỹ ảm đạm và phải chờ đến khi phim kinh dị It công chiếu mới khởi sắc hơn.

Ân Nguyễn