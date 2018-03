Phim của Ngô Kinh đạt 815 triệu USD toàn cầu

Diễn viên Hollywood đổi đời nhờ 'Chiến lang 2' / Phim của Ngô Kinh thua sát nút ở phòng vé thế giới

Theo Variety, Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) trở thành phim thứ hai trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc cán mốc kỷ lục ở một quốc gia. Phim còn lại là Star Wars: The Force Awakens (2015), thu 936 triệu USD ở Mỹ.

Doanh thu toàn cầu của Chiến lang 2 hiện là 815 triệu USD.

* Phim Ngô Kinh tiếp tục chinh phục cột mốc mới

Chiến lang 2 trailer

Bộ phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Câu chuyện xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, đứng đầu phòng vé thế giới ba tuần liên tiếp, đồng thời là phim đầu tiên ngoài Hollywood lọt top 100 phim ăn khách nhất mọi thời.

Dẫn đầu phòng vé Trung Quốc tuần qua là phim Pháp Valerian and the City of a Thousand Planets với 28.8 triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu từ thị trường Hoa ngữ không đủ giúp tác phẩm của đạo diễn Luc Besson khỏi trở thành quả bom xịt của hè năm nay. Có kinh phí 210 triệu USD - cao nhất lịch sử điện ảnh Pháp, phim hiện mới thu về 132 triệu USD toàn cầu.

Phim Pháp có kinh phí cao nhất lịch sử trở thành bom xịt.

Cuối tuần qua, phòng vé Mỹ đạt mức thấp nhất trong 15 năm qua, với 12 phim đứng đầu chỉ thu về tổng cộng 49 triệu USD. Trang Box Office Mojo dùng từ "khốn khổ" để miêu tả tình trạng này. Theo các chuyên trang phòng vé, nguyên nhân là không có hãng nào ra mắt bom tấn, cơn bão mạnh nhất 12 năm qua ở Bắc Mỹ và trận quyền anh giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Hai tác phẩm dẫn đầu phòng vé Mỹ là The Hitman's Bodyguard (10 triệu USD) và Annabelle: Creation (7,3 triệu USD). Trên toàn cầu, phim 18+ của Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson hiện thu về 39 triệu USD, còn tác phẩm về búp bê ma đạt 215 triệu USD.

Ân Nguyễn