Phim của Ngô Kinh dẫn đầu phòng vé thế giới ba tuần liên tiếp

Theo Variety, cuối tuần qua, Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) thu 83,6 triệu USD, đứng đầu phòng vé thế giới tuần thứ ba liên tiếp. Doanh thu ở Trung Quốc của phim hiện lên đến 687,5 triệu USD, cao hơn thành tích toàn cầu của nhiều bom tấn Hollywood hè này như Transformers: The Last Knight (592 triệu USD), The Mummy (405 triệu USD) hay Dunkirk (363 triệu USD).

Chiến lang 2 là phim hành động do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Bộ đôi đạo diễn Captain America: Civil War - anh em nhà Russo - cố vấn cho dự án. Phim xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Câu chuyện có mô-típ quen thuộc nhưng được khán giả Trung Quốc yêu thích bởi nhiều pha hành động đẹp mắt và xây dựng anh hùng là người bản xứ.

Trái ngược với sự thành công của phim Hoa ngữ vài tuần qua, phòng vé Hollywood tiếp tục xuống dốc. Theo Box Office Mojo, 10 phim đứng đầu tuần này thu 103,8 triệu USD, giảm 6% so với tuần trước. Tổng cộng, mùa phim hè 2017 giảm 12% doanh thu so với năm ngoái.

"Annabelle: Creation" là quán quân phòng vé Mỹ tuần qua.

Đứng thứ hai toàn thế giới là phim kinh dị 18+ Annabelle: Creation với 70 triệu USD từ 40 thị trường, bao gồm 35 triệu USD ở Mỹ. Hai phim Hoa ngữ Tâm lý tội phạm (Guilty of Mind) và Phi vụ cuối cùng (The Adventurers) đứng thứ ba và tư với 23,6 triệu USD và 22,3 triệu USD - toàn bộ doanh thu đến từ Trung Quốc.

