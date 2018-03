Phim của Lương Triều Vỹ ăn khách nhất mùa Tết ở Trung Quốc

'Black Panther' đại thắng phòng vé, được ví như hiện tượng văn hóa / 'Monster Hunt 2' có doanh thu ngày đầu cao nhất màn bạc Trung Quốc

Ngoài việc đứng đầu phòng vé Hoa ngữ tuần qua, Monster Hunt 2 cũng là phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất ở Trung Quốc. Tác phẩm thu 95,7 triệu USD hôm mùng một Tết, bỏ xa kỷ lục cũ của The Fate of the Furious (69 triệu USD).

Tác phẩm lấy bối cảnh khi thế giới hỗn mang, con người và yêu quái chung sống. Nối tiếp thành công của phần một năm 2015, phần hai tiếp tục kể về hành trình của quái yêu Hồ Ba gặp gỡ những người bạn mới. Ngoài ra, hai nhân vật chính Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) cũng khám phá ra thân thế bí ẩn của Thiên Âm. Ngôi sao Lương Triều Vỹ góp mặt trong một vai phụ.

Theo Variety, cả năm phim đứng đầu Trung Quốc dịp Tết đều là tác phẩm Hoa ngữ. Monster Hunt 2 thu 190 triệu USD cuối tuần qua, xếp trên phim hài Detective Chinatown 2 (154 triệu USD) và phim kỳ ảo The Monkey King 3 (79,9 triệu USD). Đứng thứ tư và năm là tác phẩm hành động Operation Red Sea (70,3 triệu USD) và phim hoạt hình Boonie Bears (40,9 triệu USD).

Năm tác phẩm thu về tổng cộng 543 triệu USD, cho thấy sức mạnh và sự tăng trưởng vượt bậc của phòng vé Trung Quốc. Trong khi đó, năm phim đứng đầu Mỹ cuối tuần qua (cũng ở một kỳ nghỉ lễ - President's Day) chỉ thu 241,6 triệu USD, bất chấp việc Black Panther trở thành hiện tượng văn hóa toàn quốc gia. Hai mùa Tết trước, tổng doanh thu các phim đứng đầu Trung Quốc lần lượt là 205 triệu USD và 224 triệu USD.

Lương Triều Vỹ trên poster phim "Truy lùng quái yêu 2".

Theo Variety, bước nhảy vọt đến từ nỗ lực của các chủ cụm rạp Trung Quốc, đầu tư mạnh ở các thành phố nhỏ. Ngoài ra, chất lượng của các phim Hoa ngữ đã tốt lên đáng kể. Cây bút Patrick Frater của trang này nhận định kỹ xảo đồ họa của Monster Hunt 2 vượt trội so với phần một. Hai phim Detective Chinatown 2 và Operation Sea cũng được khen ngợi bởi lối làm phim hiện đại.

Ân Nguyễn