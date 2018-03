Phim của Dwayne Johnson được xem là bất ngờ mùa Giáng sinh

Dwayne Johnson mắc kẹt trong thế giới game ảo / Zac Efron: 'Nụ hôn với Dwayne Johnson rất tuyệt'

Theo Rotten Tomatoes, mỗi năm có ít nhất một bộ phim gia đình ra rạp dịp Giáng sinh. Năm nay là Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo). Tối 3/12, hãng Sony thực hiện buổi chiếu sớm tác phẩm cho các nhà phê bình điện ảnh thưởng thức. Phim là phần tiếp theo của Jumanji (ra mắt năm 1995) do Robin William đóng chính.

* Trailer "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Trailer phim "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Bộ phim có Dawyne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan tham gia bất ngờ nhận những đánh giá tích cực từ giới phê bình. Đa số cho rằng phim tạo hiệu ứng cảm xúc tốt và giải trí khi xem.

Nhà phê bình Rebecca Pahle chuyên bình luận phim cho các trang Film Journal International, Pajiba… nhận xét: “Màn biểu diễn của Jack Black xứng đáng nhận 12 giải Oscar”. Trong khi nhà biên kịch John Steven Rocha viết: “Tôi xem phim Jumanji tối qua và thấy quá hài hước. Hiệu ứng giữa các diễn viên rất tốt”.

Cây bút Corey Chichizola của trang CinemaBlend khẳng định phiên bản mới không cố gắng chạy theo bản gốc mà đem đến cho khán giả hướng tiếp cận mới. Còn nhà sáng lập của trang Slashfilm - Peter Sciretta - nói anh nghĩ phim sẽ rất tệ nên bất ngờ khi xem. “Tôi phải nói đây là một trong những phim về video game hay nhất, chỉ sau King of Kong, Scott Pilgrim, Edge of Tomorrow và Wreck It Ralph”, Peter Scrietta viết.

Từ trái qua: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan trong phim.

Sau 17 năm phần đầu ra rạp, nhà sản xuất đưa ra tuyến câu chuyện và nhân vật mới. Phim kể về nhóm bốn học sinh phổ thông bị cuốn vào thế giới trò chơi mang tên Jumanji. Họ buộc phải tham gia chuyến phiêu lưu để tìm về cuộc sống cũ. Tác phẩm do đạo diễn từng được đề cử Quả Cầu Vàng - Jake Kasdan - chỉ đạo.

Jumanji (1995) từng nhận bảy đề cử quan trọng của giải thưởng Saturn, chiến thắng ở hạng mục "Hiệu ứng đặc biệt" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Phim có sự tham gia của diễn viên gạo cội Robin Williams thu về 263 triệu USD, doanh thu cao khi đó. Tác phẩm được xem là một trong những phim giải trí đáng nhớ nhất trong lòng công chúng thập niên 1990.

Jumanji: Welcome to the Jungle sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 22/12.

Thùy Liên