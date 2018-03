Phim của đạo diễn gốc Việt tranh giải Oscar

‘Mùi cỏ cháy’ đại diện phim Việt đi Oscar

Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ vừa công bố danh sách rút gọn 9 phim của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Amour (Áo), War Witch (Canada), The Intouchables (Pháp), No (Chile), A Royal Affair (Đan Mạch), The Deep (Iceland), Kon-Tiki (Nauy), Beyond the Hills (Rumani) và Sister (Thụy Sĩ) vượt qua những đại diện của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ khác để vào vòng này.

"Mùi cỏ cháy" không có cơ hội ở Oscar 2013.

Phim Việt Nam gửi đi tranh giải, Mùi cỏ cháy, không vào danh sách rút gọn. Điều này không gây bất ngờ bởi ngay từ đầu khi chọn phim gửi tới giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh, nhiều khán giả đã chẳng kỳ vọng gì ở bộ phim chiến tranh của đạo diễn Hữu Mười. Với cách làm phim cũ kỹ, thiếu tính đột phá và bối cảnh nghèo nàn, Mùi cỏ cháy khi “đấu” với những tác phẩm đặc sắc của Áo, Pháp hay Italy không khác nào “lấy trứng chọi đá”.

Tuy nhiên, War Witch - phim của đạo diễn người Việt lai Canada, Kim Nguyễn – vào được trong vòng 9 phim và hứa hẹn sẽ là một trong 5 đề cử chính thức cho danh hiệu này. Đây là bộ phim nói tiếng Pháp từng tranh giải Gấu Vàng và gây ấn tượng tại LHP quốc tế Berlin (Đức) hồi đầu năm. Phim nói về một cô bé da màu bị lạm dụng tình dục và sau đó trở thành chiến binh lãnh đạo những người nổi loạn ở vùng hạt Sahara, châu Phi.

Đạo diễn người Canada lai Việt, Kim Nguyễn, tràn trề hy vọng với "War Witch" tại Oscar 2013.

Ngoài War Witch, 8 phim còn lại cũng đều là những tác phẩm gây chú ý tại các liên hoan phim quốc tế năm qua. Amour của đạo diễn Michael Haneke là phim giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes (Pháp) hồi mùa hè. Đây đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar 2013. Beyond The Hills cũng là bộ phim dự Cannes và giành được hai giải - Kịch bản hay nhất, Nữ diễn viên xuất sắc.

The Intouchables là phim hài của Pháp từng chiếu tại Việt Nam hồi đầu năm. Được làm dựa trên một câu chuyện có thật, tính nhân văn, lạc quan của The Intouchables đã thu hút tới 30 triệu người xem trên toàn thế giới và trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất của điện ảnh Pháp.

"Amour" - phim giành Cành Cọ Vàng tại Cannes 2012 - là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Oscar 2013.

Cannes, Venice và Berlin là ba LHP quốc tế uy tín nhất thế giới. Mặc dù phim Cành Cọ Vàng của Cannes (Amour) vào danh sách rút gọn nhưng Sư Tử Vàng của Venice (Pieta của đạo diễn Kim Ki-duk) và Gấu vàng của Berlin (Caesar Must Die của anh em đạo diễn Taviani) lại không đi được tới chặng này.

Danh sách đề cử của giải Oscar lần thứ 85 sẽ được công bố vào ngày 10/1. Đêm trao giải diễn ra vào tối 24/2.

Kỳ Phong