Phim của đạo diễn gốc Việt được chọn vào Liên hoan Cannes

18 phim dài tham dự Directors' Fortnight lần thứ 44 Sweet Dreams, Marco Bellocchio (phim mở màn)

Dog Eat Dog, Paul Schrader (phim bế mạc)

Two Lovers and a Bear, Kim Nguyễn

Divines, Houda Benyamina

Endless Poetry, Alejandro Jodorowsky

Fiore, Claudio Giovanessi

After Love (L’economie du couple), Joachim Lafosse

L’Effet aquatique, Solveig Anspach

Like Crazy, Paolo Virzi

Mean Dreams, Nathan Morlando

Mercenaire, Sacha Wolff

My Life as a Courgette, Claude Barras

Neruda, Pablo Larrain

Pyscho Raman, Anurag Kashyap

Risk, Laura Poitras

Tour de France, Rachid Djaidani

Les Vies de Therese, Sebastien Lifshitz

Wolf and Sheep, Shahrbanoo Sadat