Phim của Samuel L. Jackson nhái poster 'The Bodyguard'

Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson vừa hợp tác trong tác phẩm hành động hài mới mang tên The Hitman's Bodyguard. Tên của bộ phim khiến nhiều người nhớ tới tác phẩm The Bodyguard do Whitney Houston và Kevin Costner đóng năm 1992.

Vì hiệu ứng này, ngày 19/4, êkíp làm phim thực hiện poster nhái bức ảnh quảng bá The Bodyguard. Trên Instagram của phim, nhóm sản xuất đăng bức ảnh Ryan Reynolds bế bổng Samuel L. Jackson.

Bức ảnh nhái (phải) do êkíp "The Hitman's Bodyguard" thực hiện.

Ngay trong trailer của phim, nhà sản xuất cũng lựa chọn ca khúc I will always love you của Whitney Houston làm nhạc nền. Đây là ca khúc nhạc phim The Bodyguard.

Phim của tài tử 'Kong: Skull Island' nhái poster 'The Bodyguard'

The Hitman's Bodyguard nói về một chuyên gia bảo vệ (Ryan Reynolds đóng) và một sát thủ (Samuel L. Jackson thủ vai) bị ép phải bảo vệ nhau trong suốt 24 giờ. Trên hành trình từ Anh đến Hague, Hà Lan, cả hai cùng nhau đối mặt các tình huống nguy hiểm khi bị truy sát.

Bộ phim được quay ở châu Âu với nhiều cảnh rượt đuổi bằng xe hơi, tẩu thoát bằng thuyền, các đoạn đấu súng... Patrick Hughes chỉ đạo diễn xuất. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Salma Hayek sau một thời gian vắng bóng để chăm sóc gia đình nhỏ.

Samuel L. Jackson quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bom tấn Kong: Skull Island ra mắt hồi tháng 3. Trong khi Ryan Reynolds tạo dấu ấn nhờ vai diễn trong Deadpool.

The Hitman's Bodyguard ra rạp từ ngày 18/8.

