Phim của Kevin Spacey chỉ thu 126 USD ngày đầu vì scandal tình dục

Theo Telegraph, bộ phim Billionaire Boys Club ra mắt sau khi Kevin Spacey bị tố cáo lạm dụng tình dục và nhận thất bại nặng nề. Phim chỉ thu về 126 USD (gần 3 triệu đồng) trong ngày đầu ra mắt hôm 18/8.

Kevin Spacey bị tẩy chay, khiến đoàn phim "Billionaire Boys Club" bị ảnh hưởng.

Do scandal, phim được giới thiệu lặng lẽ, chỉ chiếu ở 10 rạp khắp nước Mỹ dịp cuối tuần trước và bị cả giới phê bình, khán giả quay lưng. Tính trung bình chỉ có khoảng hai người tới một rạp chiếu xem tác phẩm này trong ngày đầu. Theo các nhà phân tích của The Hollywood Reporter, phim khó có thể vượt được mốc 1.000 USD trong ba ngày công chiếu cuối tuần.

Từ tháng 11 năm ngoái, hơn 30 người đàn ông đứng ra tố cáo Kevin Spacey lạm dụng họ suốt 30 năm qua. Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra tố cáo của sáu người đàn ông tại nước này, liên quan tới Kevin. Diễn viên 59 tuổi luôn phủ nhận cáo buộc.

Sau scandal, Netflix sa thải Kevin Spacey khỏi series phim truyền hình House of Cards. Những thước phim diễn viên Anh quay trong All the Money in the World cũng được quay lại với Christopher Plummer đóng thế. Vertical Entertainment - hãng phim độc lập của Mỹ phát hành phim Billionaire Boys Club - vẫn giữ Kevin Spacey và mong muốn khán giả không nên vì vấn đề ngoài lề làm ảnh hưởng tới chất lượng bộ phim.

Billionaire Boys Club là phim tiểu sử, được sản xuất tại Mỹ, do James Cox đạo diễn. Phim được đầu tư 15 triệu USD, lấy bối cảnh những năm 1980. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng Kevin Spacey tham gia trước bê bối tình dục.

Kevin Spacey sinh năm 1959, từng đoạt hai giải Oscar diễn xuất với The Usual Suspects và American Beauty. Gần đây, ông nổi tiếng với vai diễn Tổng thống Francis Underwood trong series House of Cards. Theo Guardian, trong quá khứ tài tử thường giữ kín về đời tư. Giới tính của ông là chủ đề của nhiều tin đồn ở Hollywood.

Kevin Spacey là một trong những nhân vật quyền lực bị tố cáo từ sau scandal tình dục của Harvey Weinstein. Nhiều người cũng bị khơi lại việc quấy rối tình dục năm xưa như Roy Price (lãnh đạo hãng Amazon), đạo diễn Brett Ratner...

Thùy Liên