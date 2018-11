Phim có mỹ nhân gốc Việt đóng chính gây sốt ở Mỹ

Mỹ nhân gốc Việt Lana Condor đóng bom tấn của cha đẻ 'Avatar' / Lana Condor - cô bé mồ côi Cần Thơ thành diễn viên Hollywood

Theo Independent, trong khi Crazy Rich Asians thắng lớn trên bảng xếp hạng Mỹ thì bộ phim của Netflix, To All The Boys I’ve Loved Before - với nhân vật trung tâm là người gốc châu Á - cũng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Người hâm mộ thường xuyên đề cập tới diễn viên chính Noah Centineo và Lana Condor (tên thật: Trần Đồng Lan), cùng tác phẩm tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết của Jenny Han.

Trailer 'To All the Boys I’ve Loved Before' Trailer "To All the Boys I’ve Loved Before".

Phim To All The Boys I’ve Loved Before xoay quanh Lara Jean (Lana Condor đóng), một cô bé 16 tuổi, lai Mỹ - Hàn. Lara sống cùng bố và hai chị em gái. Do tính cách hướng nội, Lara bày tỏ tình cảm với những chàng trai cô thích bằng những bức thư không bao giờ gửi đi. Nhưng một ngày, các bức thư bất ngờ được gửi tới đúng địa chỉ, khiến Lara phải hợp tác cùng Peter Kavinsky (Noah Centineo), hot boy của trường, để giải quyết "hậu quả".

Lana Condor và nam chính của phim, Peter Kavinsky.

Sau vai phụ chớp nhoáng trong bom tấn X-Men: Apocalypse, đây là lần đầu Lana Condor đóng chính. Đạo diễn của phim, Susan Johnson, khen ngợi cô trên Variety: "Khi xem phim, bạn sẽ nhanh chóng nhìn ra điều tôi thấy từ Lana. Cô ấy là diễn viên xinh đẹp, thông minh, sôi nổi và tốt bụng. Tôi nghĩ, cô ấy có những đoạn thoại của Lara Jean mà hiếm ai có thể làm được".

Lana Condor là con gái nuôi của vợ chồng nhà báo Bob Condor của tờ Chicago Tribune, Mỹ. Cô sinh ra tại Cần Thơ và theo gia đình cha mẹ nuôi sang Mỹ sống từ nhỏ. Dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Lana Condor. Trước đó, cô chỉ diễn sân khấu.

Minh Anh