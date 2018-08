Phim có Lý Nhã Kỳ góp vốn tranh giải Sư Tử Vàng ở Venice

Lý Nhã Kỳ phối sơ mi với váy ngắn đi xem phim / Lý Nhã Kỳ dự bế mạc LHP Cannes bên dàn mỹ nhân quốc tế

Câu chuyện xoay quanh cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của biên tập viên Alain (Guillaume Canet đóng) và nhà văn Léonard (Vincent Macaigne đóng). Họ vừa phải chống chọi với thế giới xuất bản đang ngày càng nhiều thách thức, vừa phải chịu đựng áp lực từ những người vợ (Juliette Binoche, Nora Hamzawi đóng).

Lý Nhã Kỳ cùng đạo diễn Olivier Assayas (phải) và nhà sản xuất Charles Gillibert ở Pháp.

Olivier Assayas là đạo diễn, tác giả người Pháp sinh năm 1955. Những bộ phim nổi bật của ông là Après Mai (giải kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2012), Clouds of Sils Maria (tranh giải tại Cannes 2015). Năm 2016, ông đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Cannes với Personal Shopper. Cũng như nhiều phim trước, Assayas tự viết kịch bản cho Non Fiction.

Nữ chính Juliette Binoche từng gây tiếng vang với các phim nghệ thuật Three Colours: Blue (1993) và The English Patient (1996). Cô thắng giải nữ chính xuất sắc ở Venice với vai trong Three Colours: Blue.

Guillaume Canet (phải) và Juliette Binoche trong phim.

Lý Nhã Kỳ gặp Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert ở Liên hoan phim Cannes 2017. Tháng 11/2017, cô trở thành một trong những nhà đầu tư cho dự án Non Fiction (lúc đầu mang tên là E-Book). Người đẹp chia sẻ sản xuất phim là hướng đi lâu dài của cô. Hồi tháng 5, phim Angel Face do cô góp vốn cũng tranh giải "Un Certain Regard" (Nhãn quan độc đáo) ở Cannes.

Trailer phim Angel Face

Năm nay, đường đua Sư Tử Vàng - giải cao nhất ở Liên hoan phim Venice - có 21 tác phẩm, trong đó có nhiều phim nổi bật như Roma (đạo diễn Alfonso Cuarón), Suspiria (Luca Guadagnino), The Favourite (Yorgos Lanthimos). Phim mở màn sự kiện là First Man của Damien Chazelle (đạo diễn La La Land), kể về người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Những năm gần đây, nhiều tác phẩm gây ấn tượng ở Venice rồi tiếp tục tỏa sáng trên đường đua giải thưởng cuối năm và đầu năm sau. Năm ngoái, The Shape of Water giành giải Sư Tử Vàng trước khi đoạt Oscar "Phim xuất sắc". Liên hoan phim Venice lần thứ 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9. Đạo diễn Guillermo del Toro là chủ tịch ban giám khảo.

Ân Nguyễn