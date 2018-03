Phim có cảnh James Franco khỏa thân thắng LHP San Sebastián

Series 18+ về ngành phim khiêu dâm ở Mỹ gây tranh cãi / 'The Handmaid’s Tale' - series 18+ về loạt phụ nữ bị cưỡng hiếp để sinh con

Trong lễ bế mạc Liên hoan phim San Sebastián (Tây Ban Nha) ngày 30/9, giải "Phim xuất sắc" được trao cho The Disaster Artist. Tác phẩm thuật lại quá trình sản xuất The Room (2003) - một trong những phim bị chê là dở nhất lịch sử điện ảnh. The Disaster Artist dựa trên hồi ký cùng tên của Greg Sestero (diễn viên phim The Room), nhấn mạnh vào tình bạn của Sestero (Dave Franco đóng) và Tommy Wiseau (James Franco đóng) - đạo diễn kiêm diễn viên The Room.

* Thủ pháp "phim trong phim" trong "The Disaster Artist"

The Disaster Artist được dán nhãn 18+ vì ngôn ngữ và hình ảnh trần trụi. Trong một cảnh, nhân vật của James Franco khỏa thân và khăng khăng diễn cảnh nóng trong The Room. Phần lớn nhà phê bình khen ngợi diễn xuất của James, trong đó Erik Childress của The Playlist đánh giá đây là vai diễn tốt nhất của anh kể từ 127 Hours. Ngoài vai trò diễn viên chính, James Franco còn đạo diễn dự án. Anh chọn cách xử lý hài hước cho chất liệu gốc, làm bật lên góc nhìn nghệ thuật quái dị của Tommy Wiseau cũng như quá trình thực hiện tác phẩm gây bàn tán năm xưa.

James Franco (phải) cùng em trai Dave Franco trong phim.

Theo Variety, tài tử sinh năm 1978 chia sẻ khi nhận giải ở Liên hoan phim San Sebastián: "The Disaster Artist là một bộ phim rất đơn giản về một kẻ điên nhưng có giấc mơ lớn. Như thế còn tốt hơn là không có giấc mơ gì. Tôi hy vọng vào những thời điểm điên rồ thế này, bộ phim sẽ mang đến một chút ánh sáng và cảm hứng".

Ra mắt năm 2003, phim kinh dị tâm lý The Room gây sốc bởi chất lượng tệ hại, nhiều tuyến phụ không liên quan đến câu chuyện chính, cách dẫn chuyện kỳ quặc và hàng loạt lỗi kỹ thuật. Sự kém cỏi của phim bất ngờ khiến nó gây chú ý, trở thành đề tài giễu cợt trong các chương trình và được nhiều khán giả tìm xem. Nhiều báo Âu Mỹ như Guardian, Telegraph giễu nhại đây là "Citizen Kane của những bộ phim tệ hại" (Citizen Kane là một phim kinh điển của Hollywood).

Liên hoan phim San Sebastián 2017 trao giải "Nam diễn viên xuất sắc" cho Bogdan Dumitrache với vai người cha mất con trong Pororoca - phim do Romania và Pháp hợp tác sản xuất. Tác phẩm Alanis của Argentina cũng thắng lớn với giải "Đạo diễn xuất sắc" (Anahí Berneri) và "Nữ diễn viên xuất sắc" (Sofía Gala Castiglione). Phim xoay quanh một cô gái điếm phải đứng đường để kiếm tiền nuôi con.

