Phim 'ăn theo' game 'Need For Speed' tung trailer

‘Rush’ và huyền thoại về những tay đua F1

Phiên bản điện ảnh của "Need For Speed" kể về Tobey Marshall, một tay đua đường phố đã phải vào tù do bị đổ tội khi người bạn của anh chết trong một cuộc đua. Sau khi ra tù, anh quyết tâm trả thù Dino, kẻ từng cung cấp xe cho anh và là chủ mưu của vụ việc, bằng cách tham dự những cuộc đua đường phố nhằm tìm cơ hội. Dino khi phát hiện kế hoạch đã thuê rất nhiều tay đua có tiếng để ngăn cản Tobey và những cuộc đua gay cấn, nguy hiểm đã diễn ra.

"Need For Speed" sẽ có nhiều pha đua tốc độ. Ảnh: DreamWorks.

Khán giả sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc rất đặc trưng của dòng game Need For Speed - những siêu xe mạnh mẽ và đẹp mắt, những cuộc đua nảy lửa, những chân dài nóng bỏng và những cuộc đấu trí giữa các tay đua.

Đây sẽ là bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên của Aaron Paul, diễn viên phim truyền hình nổi tiếng. Anh đang tham gia "Breaking Bad", một trong những show truyền hình được đánh giá cao nhất hiện nay. Ngoài ra, "Need For Speed" có sự tham gia của Imogen Poots, Micheal Keaton và Dominic Cooper.

Dòng game Need For Speed là một trong những game lâu đời và thành công nhất của thể loại đua xe. "Need For Speed" phiên bản phim không chỉ đánh dấu sự “lấn sân” sang thị trường điện ảnh của hãng phát hành game EA mà còn thể hiện tham vọng cạnh tranh với loạt phim ăn khách "Fast and Furious", trước nay vẫn làm mưa làm gió tại các phòng vé trên toàn thế giới.

Dự kiến "Need For Speed" ra mắt tại Mỹ vào ngày 14/03/2014.

Anh Tuấn

Xem thêm: Need for Speed phiên bản mới mang tên gọi NFS: Rivals