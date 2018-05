Phim 18+ về tình yêu dị biệt thắng 'Nhãn quan độc đáo' ở Cannes

Đạo diễn Ali Abbasi không đến lễ trao giải do có việc riêng. Nhận giải thay ông, diễn viên Eva Melander chia sẻ: "Đây là một câu chuyện khó đoán trước và người xem thật sự xúc động. Khi rời khỏi rạp, họ sẽ quên chiếc điện thoại di động và tự hỏi mình vừa xem gì thế này?". Border (Gräns) là tác phẩm thứ hai của nhà làm phim Đan Mạch gốc Iran, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của John Ajvide Lindqvist.

* Một số cảnh trong "Border"

Nhân vật chính của phim là Tina (Eva Melander đóng) - một phụ nữ xấu xí, có khả năng đánh hơi kỳ dị để phát hiện cảm xúc của người khác. Cô làm việc cho cảnh sát trong chuyên án phá đường dây phim ấu dâm. Trong đời tư, Tina sống cô độc trong căn hộ bên rừng. Một ngày nọ, cô gặp Vore (Eero Milinoff đóng) - người đàn ông có vẻ ngoài và khả năng tương tự. Họ bắt đầu một mối quan hệ đầy bản năng, trong đó có một số cảnh "nóng" dị thường.

Sau buổi ra mắt ngày 10/5, Border được giới phê bình đánh giá cao. Phim được khen có nhiều lớp nghĩa, kết hợp chuyện dân gian siêu năng lực và chủ nghĩa hiện thực xã hội để phản ánh ý tưởng về chuyện sống theo bộ lạc, phân biệt chủng tộc và nỗi sợ tâm linh. Nỗ lực tăng cân và hóa trang của hai diễn viên chính cũng được khen ngợi.

Giải "Đạo diễn xuất sắc" thuộc về Sergei Loznitsa - nhà làm phim Ukraine. Anh mang đến Cannes tác phẩm chiến tranh mang phong cách siêu thực Donbass - kể về xung đột giữa chính phủ Ukraine và một nhóm người được Nga ủng hộ. Loznitsa cảm ơn ban tổ chức và phản đối việc chính phủ Nga giam cầm Oleg Sentsov - nhà làm phim Ukraine.

Victor Polster - nam diễn viên 16 tuổi - thắng giải diễn xuất khi hóa thân một người chuyển giới muốn trở thành vũ công ba lê trong Girl. Giải biên kịch thuộc về Meryem Benm’Barek với Sofia - xoay quanh một phụ nữ trẻ đối mặt với việc bị giam giữ sau khi sinh con ngoài giá thú.

Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) là nhánh quan trọng thứ hai ở Cannes, sau các phim tranh giải Cành Cọ Vàng. Ban giám khảo gồm năm người với chủ tịch là Benicio del Toro - tài tử kỳ cựu người Puerto Rico.

Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra từ ngày 8 đến 19/5. Có 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng, 18 phim tranh giải ở nhánh Un Certain Regard, 20 phim tham gia nhánh Directors' Fortnight, 11 phim dự chương trình International Critics' Week. Các giải chính - trong đó có Cành Cọ Vàng - sẽ được trao vào ngày 19/5.

Các giải ở nhánh Un Certain Regard

Giải Un Certain Regard: Ali Abbasi (Border)

Đạo diễn xuất sắc: Sergei Loznitsa (Donbass)

Diễn xuất xuất sắc: Victor Polster (Girl)

Kịch bản xuất sắc: Meryem Benm’Barek (Sofia)

Giải của ban giám khảo: João Salaviza và Renée Nader Messora (The Dead and the Others)