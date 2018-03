Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng giải Sư Tử Vàng

Danh sách giải thưởng các hạng mục chính ở Liên hoan phim Venice lần 74 Sư Tử Vàng cho "Phim xuất sắc": The Shape of Water (Guillermo Del Toro) Giải Grand Jury: Foxtrot (Samuel Maoz) Sư Tử Bạc: Custody (Xavier Legrand) Nam diễn viên xuất sắc: Kamel El Basha (The Insult) Nữ diễn viên xuất sắc: Charlotte Rampling (Hannah) Kịch bản xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh) Giải đặc biệt của Ban giám khảo (Special Jury Prize): Sweet Country (Warwick Thornton) Giải Marcello Mastroianni cho diễn viên triển vọng: Charlie Plummer (Lean on Pete) Sư Tử Vàng cho thành tựu trọn đời: Robert Redford và Jane Fonda