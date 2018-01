Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng giải Producers Guild Awards

Giới chuyên môn dự đoán đề cử Oscar 2018 / Cách bầu chọn phức tạp của Oscar

Producers Guild Awards là giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ, trao cho cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Với đặc thù của mình, các hạng mục về phim của Producers Guild Awards được gọi là giải "Nhà sản xuất xuất sắc". Ví dụ giải cho phim điện ảnh được gọi là "Nhà sản xuất xuất sắc trong phim điện ảnh".

Lễ trao giải lần 29 diễn ra tối ngày 20/1 (giờ California) ở Beverly Hills (Mỹ). The Shape of Water thắng giải "Nhà sản xuất xuất sắc trong phim điện ảnh". Guillermo del Toro - đạo diễn The Shape of Water - không có mặt bởi phải chăm sóc người bố đang bệnh ở quê nhà. Diễn viên Richard Jenkins nhận giải thay và đọc thư của Del Toro, trong đó nhà làm phim Mexico cảm ơn bố mẹ mình.

Giải ở Producers Guild Award là chiến thắng thứ hai liên tiếp của The Shape of Water trong mười ngày qua, sau Critics' Choice Awards. Tác phẩm vượt qua Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - phim giành giải Quả Cầu Vàng. Trang Indiewire nhận định giải của The Shape of Water tạo đà tiến tốt ở thời điểm ngày công bố đề cử Oscar đã gần kề (ngày 23/1).

Variety cho rằng chiến thắng có ý nghĩa bởi Producers Guild Award là giải duy nhất sử dụng cách bầu giống Oscar ở hạng mục phim điện ảnh. Theo cách bầu chọn này, người bầu không chỉ điền tên một phim yêu thích nhất, mà phải xếp thứ tự các đề cử từ trên xuống, sau đó kết quả được tính bằng thuật toán phức tạp. Trong 10 năm qua, có đến tám lần giải cao nhất ở Producers Guild Award và Oscar trùng kết quả.

Tuy nhiên, trang này cũng chỉ ra rằng hai lần kết quả không trùng khớp diễn ra vào hai năm gần nhất. The Big Short và La La Land lần lượt thắng giải của Hiệp hội Sản xuất vào các năm 2016 và 2017, nhưng Spotlight và Moonlight mới lên ngôi ở Oscar. Đường đua Oscar năm nay được các cây bút nhận định là cuộc chiến giữa The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Ở Producers Guild Award, Coco đoạt giải cho phim hoạt hình, còn Jane - kể về nhà nghiên cứu linh trưởng Jane Goodall - được tôn vinh ở hạng mục phim tài liệu. Hai series The Handmaid's Tale và The Marvelous Mrs. Maisel lần lượt thắng giải cho series chính kịch và hài kịch, giống ở Quả Cầu Vàng hai tuần trước.

Danh sách các giải thưởng chính của Producers Guild Awards Nhà sản xuất xuất sắc trong phim điện ảnh: The Shape of Water - Guillermo del Toro và J. Miles Dale Nhà sản xuất xuất sắc trong phim hoạt hình: Coco - Darla K. Anderson Nhà sản xuất xuất sắc trong phim tài liệu: Jane - Brett Morgen, Bryan Burk, Tony Gerber và James Smith Nhà sản xuất xuất sắc trong series chính kịch: The Handmaid's Tale Nhà sản xuất xuất sắc trong series hài kịch: The Marvelous Mrs. Maisel Nhà sản xuất xuất sắc trong series ngắn tập: Black Mirror (*) Nhà sản xuất xuất sắc trong series không phải giả tưởng: Leah Remini: Scientology and the Aftermath Nhà sản xuất xuất sắc trong cuộc thi truyền hình: The Voice Nhà sản xuất xuất sắc trong giải trí trực tuyến và talk show: Last Week Tonight with John Oliver Chương trình thể thao xuất sắc: Real Sports with Bryant Gumbel Chương trình thiếu nhi xuất sắc: Sesame Street Chương trình ngắn xuất sắc: Carpool Karaoke (*) Ứng viên hàng đầu ỏ giải này là series Big Little Lies bị chuyển sang hạng mục series dài tập sau khi HBO thông báo làm mùa hai với cùng các nhân vật của mùa đầu. Theo ban tổ chức Producers Guild Awards, giải series ngắn tập chỉ dành cho các loạt phim có nội dung gói gọn trong một mùa.

Ân Nguyễn