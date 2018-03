Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái dẫn đầu đề cử Critics' Choice Awards

Danh sách đề cử các giải chính của Critics' Choice Awards Phim xuất sắc The Big Sick Call Me by Your Name Darkest Hour Dunkirk The Florida Project Get Out Lady Bird The Post The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên chính xuất sắc Timothée Chalamet – Call Me by Your Name James Franco – The Disaster Artist Jake Gyllenhaal – Stronger Tom Hanks – The Post Daniel Kaluuya – Get Out Daniel Day-Lewis – Phantom Thread Gary Oldman – Darkest Hour Nữ diễn viên chính xuất sắc Jessica Chastain – Molly’s Game Sally Hawkins – The Shape of Water Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Margot Robbie – I, Tonya Saoirse Ronan – Lady Bird Meryl Streep – The Post Nam diễn viên phụ xuất sắc Willem Dafoe – The Florida Project Armie Hammer – Call Me By Your Name Richard Jenkins – The Shape of Water Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Patrick Stewart – Logan Michael Stuhlbarg – Call Me by Your Name Nữ diễn viên phụ xuất sắc Mary J. Blige – Mudbound Hong Chau – Downsizing Tiffany Haddish – Girls Trip Holly Hunter – The Big Sick Allison Janney – I, Tonya Laurie Metcalf – Lady Bird Octavia Spencer – The Shape of Water Tập thể diễn viên xuất sắc Dunkirk Lady Bird Mudbound The Post Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Đạo diễn xuất sắc Guillermo del Toro – The Shape of Water Greta Gerwig – Lady Bird Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Christopher Nolan – Dunkirk Luca Guadagnino – Call Me By Your Name Jordan Peele – Get Out Steven Spielberg – The Post Phim hoạt hình xuất sắc The Breadwinner Coco Despicable Me 3 The LEGO Batman Movie Loving Vincent Series chính kịch xuất sắc American Gods (Starz) The Crown (Netflix) Game of Thrones (HBO) The Handmaid’s Tale (Hulu) Stranger Things (Netflix) This Is Us (NBC) Series hài kịch xuất sắc The Big Bang Theory (CBS) Black-ish (ABC) GLOW (Netflix) The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) Modern Family (ABC) Patriot (Amazon)