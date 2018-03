Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái dẫn đầu đề cử BAFTA

Danh sách đề cử giải BAFTA 2018 Phim xuất sắc Call Me by Your Name Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Phim Anh xuất sắc Darkest Hour The Death of Stalin God’s Own Country Lady Macbeth Paddington 2 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên chính xuất sắc Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) Daniel Kaluuya (Get Out) Gary Oldman (Darkest Hour) Jamie Bell (Film Stars Don’t Die in Liverpool) Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) Nữ diễn viên chính xuất sắc Annette Bening (Film Stars Don’t Die in Liverpool) Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Margot Robbie (I, Tonya) Sally Hawkins (The Shape of Water) Saoirse Ronan (Lady Bird) Nam diễn viên phụ xuất sắc Christopher Plummer (All the Money in the World) Hugh Grant (Paddington 2) Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Willem Dafoe (The Florida Project) Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nữ diễn viên phụ xuất sắc Allison Janney (I, Tonya) Kristin Scott Thomas (Darkest Hour) Laurie Metcalf (Lady Bird) Lesley Manville (Phantom Thread) Octavia Spencer (The Shape of Water) Đạo diễn xuất sắc Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) Christopher Nolan (Dunkirk) Guillermo Del Toro (The Shape of Water) Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Elle First They Killed My Father The Handmaiden Loveless The Salesman Phim tài liệu xuất sắc City of Ghosts I Am Not Your Negro Icarus An Inconvenient Sequel Jane Phim hoạt hình xuất sắc Coco Loving Vincent My Life as a Courgette Kịch bản gốc xuất sắc Get Out I, Tonya Lady Bird The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Kịch bản chuyển thể xuất sắc Call Me by Your Name The Death of Stalin Film Stars Don’t Die in Liverpool Molly’s Game Paddington 2 Quay phim xuất sắc Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Dựng phim xuất sắc Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Thiết kế phục trang xuất sắc Beauty and the Beast Darkest Hour I, Tonya Phantom Thread The Shape of Water Hóa trang và làm tóc xuất sắc Blade Runner 2049 Darkest Hour I, Tonya Victoria & Abdul Wonder Nhạc phim xuất sắc Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk Phantom Thread The Shape of Water Âm thanh xuất sắc Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi Thiết kế sản xuất xuất sắc Beauty and the Beast Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi War for the Planet of the Apes Phim hoạt hình ngắn xuất sắc của Anh Have Heart Mamoon Poles Apart Phim ngắn xuất sắc của Anh Aamir Cowboy Dave A Drowning Man Work Wren Boys Tác phẩm đầu tay nổi bật của một biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất Anh The Ghoul - Gareth Tunley (biên kịch/đạo diễn/sản xuất), Jack Healy Guttman & Tom Meeten (sản xuất) I Am Not a Witch - Rungano Nyoni (biên kịch/sản xuất), Emily Morgan (sản xuất) Jawbone - Johnny Harris (biên kịch/sản xuất), Thomas Napper (đạo diễn) Kingdom of Us - Lucy Cohen (đạo diễn) Lady Macbeth - Alice Birch (biên kịch), William Oldroyd (đạo diễn), Fodhla Cronin O’Reilly (sản xuất) Ngôi sao triển vọng Daniel Kaluuya Florence Pugh Josh O’Connor Tessa Thompson Timothée Chalamet