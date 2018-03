Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái chiếu ở Việt Nam

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng giải Sư Tử Vàng / Phim về danh họa Van Gogh gây chú ý khi làm từ 65.000 bức tranh

Phim mới của Guillermo del Toro xoay quanh Elisa (Sally Hawkins đóng) - cô gái lao công câm làm việc ở phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ. Khi chăm sóc một thủy quái hung tợn trong bể nước, cô dần nảy sinh tình cảm với nó. Sinh vật này không để ý đến những khiếm khuyết của Elisa mà thấy những điều tốt đẹp bên trong cô.

* Câu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water" Ở Liên hoan phim Venice (Italy), The Shape of Water được giới phê bình khen ngợi nhiệt liệt và giành giải Sư Tử Vàng cho "Phim xuất sắc". Phim hiện nhận 96% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Cây bút Xan Brooks của Guardian nhận xét phim buồn bã, quyến rũ và là tác phẩm hay nhất của Guillermo del Toro.

“The Shape of Water là sự kết hợp giữa điện ảnh và kịch nghệ để kể cho khán giả một câu chuyện đẹp đẽ, đầy cảm động”, Jason Guerrasio của Business Insider bày tỏ. David Rooney của Hollywood Reporter ca ngợi diễn xuất của Sally Hawkins tinh tế, truyền cảm xúc. "Đây là tác phẩm giả tưởng làm say đắm về thị giác và cảm xúc, sẽ làm thỏa mãn những khán giả muốn dùng trí tưởng tượng để thoát ly đời thực", anh nói.

Del Toro (thứ hai từ phải sang) trên trường quay.

The Shape of Water là tác phẩm mới nhất nằm trong dòng chảy đưa các phim nghệ thuật về Việt Nam phát hành. Trước đây, khán giả đại chúng ở Việt Nam vốn ít mặn mà với các phim nghệ thuật. Nhiều tác phẩm gây tiếng vang như The Tree of Life hay Nhiếp Ẩn Nương chết yểu, phải rời rạp chiếu trong chưa đầy hai tuần. Trong chín phim được đề cử Oscar 2017, chỉ có ba phim chiếu thương mại ở Việt Nam là Arrival, La La Land và Hell or High Water. Các phim gây chú ý ở các liên hoan phim châu Âu - thường có lối thể hiện dị biệt hơn - gần như vắng bóng rạp chiếu trong nước.

Về nỗ lực phát hành tác phẩm kén khán giả, đơn vị nhập phim chia sẻ: "The Shape of Water có một ý tưởng độc đáo và đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu phim. Chúng tôi nghĩ khán giả đã bắt đầu quan tâm tới các phim nghệ thuật, nên sẽ là vinh dự nếu chúng tôi góp thêm màu sắc đa dạng cho thị trường rạp chiếu".

Ân Nguyễn