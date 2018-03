Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái bị kiện ăn cắp ý tưởng

'The Shape of Water' - cổ tích về tình yêu đầy nhục dục / 10 chuyện tình giàu cảm xúc trên màn bạc năm qua

Theo Guardian, David Zindel - con trai kịch tác gia Mỹ Paul Zindel - chia sẻ tác phẩm đã sử dụng nhiều chất liệu từ vở kịch Let Me Hear You Whisper (1990) của cha ông mà không xin phép. Paul Zinder sinh năm 1936, mất năm 2003, từng đoạt giải Pulitzer năm 1971 ở hạng mục kịch với vở The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds.

Hồi tháng 1, David từng liên hệ hãng Fox (đơn vị phát hành The Shape of Water) nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ngày 21/2, anh khởi kiện ê-kíp bộ phim ra một tòa án ở California, Mỹ.

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

Vở kịch của Paul Zindel kể về một nữ lao công sống hướng nội yêu thương một chú cá heo khi làm việc trong phòng thí nghiệm quân sự thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Khi biết chú cá heo sắp bị giải phẫu, cô tìm cách cứu và trả nó về sông. Trong The Shape of Water, một cô lao công câm yêu thủy quái, cũng giải cứu sinh vật này khỏi phòng thí nghiệm quân sự để thả xuống sông. Cả hai tác phẩm đều có yếu tố kỳ ảo, tình tiết cô gái ăn trưa với sinh vật, nhảy với chổi để thu hút nó và dùng xe chở đồ giặt ủi để giải cứu bạn tình.

Kịch bản The Shape of Water do Guillermo del Toro và Vanessa Taylor chấp bút. Del Toro cho biết phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Creature from the Black Lagoon (1954) và một ý tưởng do người bạn của ông là Daniel Kraus gợi ra vào năm 2011. Còn David Zindel cho rằng có thể Daniel Kraus đã xem vở kịch của cha ông và nảy ra ý tưởng.

Một cảnh bị cho là giống nhau giữa vở kịch (trái) và phim.

Hãng Fox phủ nhận cáo buộc và cho rằng ý kiến của gia đình Zindel không có cơ sở. Ngoài ra, đơn vị này nói việc họ bị khởi kiện vào thời gian nhạy cảm - chỉ hơn một tuần trước lễ Oscar (ngày 4/3) - giống như động thái ép hãng phim phải nhanh chóng chi tiền để dàn xếp. Tác phẩm của Del Toro nhận 13 đề cử Oscar và được xem là ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục.

Đây là lần thứ ba tác phẩm vướng nghi vấn "đạo" nội dung chỉ trong hai tháng qua. Trước đó, The Shape of Water bị tố cáo mượn ý tưởng từ phim ngắn The Space Between Us của Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi xem hai phim, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hà Lan đã bác bỏ điều này. Còn nhà làm phim Jean-Pierre Jeunet cho rằng The Shape of Water có một cảnh quá giống phim Delicatessen của ông.

Ân Nguyễn