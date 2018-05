Phim 18+ về 'bữa tiệc' tình dục và bạo lực đoạt giải ở Cannes

Phim 'Climax' gây xôn xao Cannes với cảnh sex và bạo lực / Khán giả bỏ về vì phim của Lars Von Trier quá ghê rợn

Ngày 17/5, tác phẩm giành giải Art Cinema. Đạo diễn Gaspar Nóe cho biết hài lòng khi tham gia nhánh phụ Directors' Fortnight chứ không tranh giải Cành Cọ Vàng ở Cannes. "Phim của tôi là một kiểu năng lượng khác. Người ta không cần mua áo tuxedo để đi xem nó như khi họ đến buổi chiếu các phim tranh giải chính", ông nói.

* Một số cảnh trong phim

Một số cảnh trong phim Climax

Phim dài 95 phút, theo chân một nhóm vũ công khoảng hơn 20 người đến từ nhiều quốc gia. Sau buổi tập nhảy, không rõ ai bỏ chất kích thích vào rượu, khiến mọi người trở nên kích động, vừa tranh cãi xem ai ra tay vừa lún sâu vào trạng thái như bị quỷ nhập. Bữa tiệc trở thành sân khấu của tình dục và bạo lực.

Chiến thắng của Climax không gây bất ngờ bởi phim được đánh giá cao sau buổi chiếu cách đây bốn ngày. Nhiều nhà phê bình khen ngợi tác phẩm bởi dàn dựng tốt, phơi bày bản chất con người, đồng thời nêu ẩn ý về sự suy tàn của xã hội.

Gaspar Noé lần thứ ba được vinh danh ở Cannes. Ông từng thắng các giải phụ SACD Award (1991, phim Carne) và Mercedes-Benz Award (1998, phim I Stand Alone).

Gaspar Nóe sinh năm 1963, là nhà làm phim người Argentina nổi tiếng với các hình ảnh và chủ đề gây sốc. Ông được biết đến với các phim Irréversible (2002) - có cảnh cưỡng hiếp dài 10 phút, Enter the Void (2009) - cũng kể trải nghiệm khi dùng ma túy và Love (2015) với cảnh sex thật gây tranh cãi.

Directors' Fortnight là nhánh phụ của Cannes, được thành lập từ năm 1969, thường là "sân chơi" của những tác phẩm có lối thể hiện táo bạo. Directors’ Fortnight năm nay quy tụ 20 tác phẩm tranh tài, trong đó có To the Ends of the World - phim quay ở Việt Nam, kể về chuyện tình của một chàng lính Pháp và cô gái Việt.

Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra từ ngày 8-19/5. Có 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng, 18 phim tranh giải ở nhánh Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), 20 phim tham gia nhánh Directors' Fortnight, 11 phim dự chương trình International Critics' Week. Các giải chính - trong đó có Cành Cọ Vàng - sẽ được trao vào ngày 19/5.

Các giải ở nhánh Directors’ Fortnight Art Cinema Climax (Gaspar Noé) Europa Cinemas Label Lucia’s Grace (Gianni Zanasi) SACD Prize The Trouble With You (Pierre Salvadori) Giải phim ngắn Illy Skip Day (Patrick Bresnan, Ivete Lucas)

Ân Nguyễn