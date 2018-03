Phim 18+ cô gái yêu thủy quái thắng giải của Hội đạo diễn Mỹ

Các đạo diễn thắng giải ở Directors Guild of America Awards Phim điện ảnh: Guillermo del Toro (The Shape of Water) Phim tài liệu: Matthew Heineman (City of Ghosts) Phim điện ảnh đầu tay: Jordan Peele (Get Out) Series chính kịch: Reed Morano (tập Offred trong The Handmaid's Tale) Series hài kịch: Beth McCarthy-Miller (tập Chicklet trong Veep) Series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình: Jean-Marc Vallée (Big Little Lies) Chương trình định kỳ về talk show, tin tức, thể thao hoặc khác: Don Roy King (tập của Jimmy Fallon trong Saturday Night Live) Chương trình đặc biệt về talk show, tin tức, thể thao hoặc khác: Glenn Weiss (lễ trao giải Oscar lần 89, năm 2017) Chương trình thực tế: Brian Smith (tập Vegas Deluxe & Oyster Schucks trong MasterChef) Chương trình thiếu nhi: Niki Caro (tập Your Will Shall Decide Your Destiny trong Anne with an E) Quảng cáo: Martin de Thurah (tiết mục Festival và Machines của hãng StubHub và Mad World của hãng Wealthsimple)