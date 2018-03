Phim 17+ của Shia LaBeouf dẫn đầu đề cử giải Tinh thần độc lập

Danh sách đề cử giải Independent Spirit

Phim truyện xuất sắc

American Honey

Chronic

Jackie

Manchester by the Sea

Moonlight

Đạo diễn xuất sắc

Andrea Arnold, American Honey

Barry Jenkins, Moonlight

Pablo Larrain, Jackie

Jeff Nichols, Loving

Kelly Reichardt, Certain Women

Phim đầu tay xuất sắc

The Childhood of a Leader

The Fits

Other People

Swiss Army Man

The Witch

Nam diễn viên chính xuất sắc

Casey Affleck, Manchester by the Sea

David Harewood, Free in Deed

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Jesse Plemons, Other People

Tim Roth, Chronic

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Annette Bening, 20th Century Women

Isabelle Huppert, Elle

Sasha Lane, American Honey

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Ralph Fiennes, A Bigger Splash

Ben Foster, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Shia LaBeouf, American Honey

Craig Robinson, Morris from America

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Edwina Findley, Free in Deed

Paulina Garcia, Little Men

Lily Gladstone, Certain Women

Riley Keough, American Honey

Molly Shannon, Other People

Kịch bản xuất sắc

Hell or High Water

Little Men

Manchester by the Sea

Moonlight

20th Century Women

Kịch bản đầu tay xuất sắc

Barry

Christine

Jean of the Joneses

Other People

The Witch

Phim nước ngoài xuất sắc

Aquarius (Brazil)

Toni Erdmann (Đức - Romania)

Under The Shadow (Anh - Iran)

My Golden Days (Pháp)

Chevalier (Hy Lạp)

Phim tài liệu xuất sắc

13th

Cameraperson

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

Sonita

Under the Sun

Quay phim xuất sắc

American Honey

Childhood

Free in Deed

Eyes of My Mother

Moonlight

Dựng phim xuất sắc

Hell or High Water

Jackie

Manchester by the Sea

Moonlight

Swiss Army Man

Giải thưởng John Cassavetes cho phim có kinh phí dưới 500.000 USD

Free in Deed

Hunter Gatherer

Lovesong

Nakom

Spa Night