Phim 16+ của Từ Nhược Tuyên chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội

Ban tổ chức LHP quốc tế Hà Nội vừa công bố danh sách hoàn chỉnh các phim tham gia tranh giải cùng những phim chiếu trong sự kiện lần này. Khán giả yêu điện ảnh có mặt tại thủ đô từ 23/11 đến 27/11 có cơ hội thưởng thức hơn 100 bộ phim đặc sắc đến từ nhiều nền điện ảnh trên khắp thế giới và một số tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam.

Một hình ảnh gây sốc trong phim "Sex (Appeal)" của điện ảnh Đài Loan.

Nổi bật trong số 34 phim chiếu trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh thế giới” là hai bộ phim dán mác “16+” (Cấm khán giả dưới 16 tuổi) khi về đến Việt Nam - Sex (Appeal) của điện ảnh Đài Loan và Broken của điện ảnh Hàn Quốc.

Sex (Appeal) có tên tiếng Việt Cám dỗ là bộ phim có đề tài rất dữ dội của điện ảnh Đài Loan và có sự tham gia của ba người đẹp - Quách Thái Khiết, Từ Nhược Tuyên và Giả Tịnh Văn. Phim kể về Bạch Bạch - cô sinh viên ngành âm nhạc - bị thầy giáo họ Lý cưỡng hiếp. Sau sự việc, cô gái sống khép kín và tự hành hạ bản thân. Dần dần, Bạch Bạch nhận ra mình không phải là nạn nhân duy nhất của thầy giáo. Nhiều nữ sinh khác cũng bị như cô nhưng không dám tố cáo thầy giáo mình mà chỉ biết câm lặng.

Giả Tịnh Văn và Từ Nhược Tuyên vào vai đôi bạn thân luật sư nhưng lại đối đầu nhau tại tòa án trong vụ án thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh viên. Sex (Appeal) được coi là bộ phim cuối cùng của Từ Nhược Tuyên trước khi tạm rời xa màn ảnh để dành thời gian tập trung cho âm nhạc và chuyện sinh con.

Ba nữ diễn viên chính của phim "Sex (Appeal)" (từ trái sang): Quách Thái Khiết, Từ Nhược Tuyên và Giả Tịnh Văn.

Broken, bộ phim 16+ của điện ảnh Hàn Quốc, cũng có đề tài về chuyện lạm dụng tình dục. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Samayou Yaiba của nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản - Keigo Higashino, phim xoay quanh Sang Hyun, một người đàn ông bình thường, làm việc trong một công xưởng. Vợ mất sớm, một mình anh nuôi cô con gái bé nhỏ đang học cấp hai. Một ngày nọ, khi anh trở về nhà thì không thấy con gái đâu. Sau đó, Sang Hyun phát hiện ra thi thể con gái mình bị vứt lại tại một nhà tắm công cộng sau khi đã bị hãm hiếp.

Những bộ phim đáng chú ý còn lại ở chương trình “Tiêu điểm điện ảnh thế giới” lần này còn có Ilo Ilo - tác phẩm của điện ảnh Singapore giành giải Kim Mã năm ngoái, Philomena - bộ phim Anh được đề cử Oscar “Phim hay nhất” hồi đầu năm nay, Yves Saint Laurent - phim Pháp nói về cuộc đời của nhà thiết kế thời trang lừng danh hay Sivas - phim của Thổ Nhĩ Kỳ tranh giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice hồi tháng 9.

"Broken" của điện ảnh Hàn Quốc cũng được đánh giá là một bộ phim tâm lý dữ dội được chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba.

Ban tổ chức cũng đã công bố danh sách 11 phim tranh giải tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba. Hai đại diện của nước chủ nhà là Đập cánh giữa không trung và Những đứa con của làng sẽ cạnh tranh với 9 bộ phim, gồm Nagima (Kazakhstan), Camera (Singapore), Cinta/Mati (Indonesia), Way Back Home (Hàn Quốc), The Voiding Soul (Ấn Độ), The Coffin Maker (Philippines), Fish and Cat (Iran), Two Women (Nga) và The Weight of the Elephants (New Zealand).

Chương trình “Country in Focus” lần này giới thiệu về 6 bộ phim nổi bật trong thời gian gần đây của điện ảnh Philippines.

Toàn bộ các tác phẩm điện ảnh của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ ba sẽ được chiếu ở 5 hệ thống rạp tại Hà Nội gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám, CGV Vincom và CGV Mipec. Lịch chiếu phim sẽ được công bố vào giữa tháng này.

Trailer hai phim 16+ chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba * "Sex (Appeal)" * "Broken"

Nguyên Minh