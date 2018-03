Phần tám 'Star Wars' giảm mạnh doanh thu trong tuần hai

Ngô Thanh Vân: 'Ngoại ngữ là rào cản lớn khi đóng Star Wars' / 'Star Wars: Jedi cuối cùng' - bản hùng ca về cuộc chiến thiện, ác

Theo Box Office Mojo, tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 68 triệu USD cuối tuần qua. Tuy nhiên, so với tuần đầu (220 triệu USD), doanh thu Star Wars: The Last Jedi giảm 68%. Chuyên gia Scott Mendelson của Forbes xem đây là kết quả thất vọng, nhưng cây bút Brad Brevet của Box Office Mojo cho rằng sự sụt giảm này là do người Mỹ vốn ít đi xem phim vào đêm Giáng sinh. Brevet dự đoán khán giả sẽ đến rạp đông hơn vào ngày hôm nay (25/12).

* Trận chiến thiện - ác trong "Star Wars: The Last Jedi"

Trailer phim 'Star Wars: The Last Jedi'

Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 745 triệu USD, bao gồm 365 triệu ở Bắc Mỹ và 380 triệu ở các thị trường còn lại. Tác phẩm đã công chiếu ở tất cả các thị trường quan trọng, trừ Trung Quốc (ngày 5/1/2018). Với thành tích của Star Wars: The Last Jedi, Disney trở thành hãng đầu tiên cán mốc doanh thu sáu tỷ USD toàn cầu trong hai năm liên tiếp. Ngoài phần tám Star Wars, hãng có nhiều phim ăn khách trong năm nay như Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD), Guardians of the Galaxy vol. 2 (863 triệu USD) và Thor: Ragnarok (844 triệu USD).

Trong Star Wars: The Last Jedi, nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) tìm đến Luke Skywalker (Mark Hamill) - bậc thầy Jedi - để rèn luyện cách dùng Thần Lực. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến do nữ tướng/công chúa Leia (Carrie Fisher) chỉ huy vừa chống trả, vừa chạy trốn Tổ chức Thứ nhất. Giới phê bình đánh giá cao phim với 92% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Luke Skywalker (trái) và Rey trong "Star Wars: The Last Jedi".

Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ trích phim, thể hiện qua tỷ lệ đánh giá tích cực của người xem trên Rotten Tomatoes chỉ có 52% (thấp nhất trong series). Nội dung tác phẩm bị cho là đi ngược lại một số quy tắc trước đây trong vũ trụ Star Wars. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng phim sẽ không trụ rạp tốt như phần bảy - The Force Awakens (2015).

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ là Jumanji: Welcome to the Jungle (34 triệu USD) và Pitch Perfect 3 (20.4 triệu USD). Jumanji: Welcome to the Jungle quy tụ dàn diễn viên The Rock, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, xoay quanh một nhóm thiếu niên bị hút vào một trò chơi điện tử và biến thành chính nhân vật của mình. Pitch Perfect 3 tiếp nối câu chuyện trong hai phần trước, kể về một nhóm ca nữ học đường với cá tính nổi loạn.

* The Rock trong "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Ở Trung Quốc, ba phim Legend Of The Demon (Yêu ma truyện, 24 triệu USD), Youth (Phương Hoa, 22 triệu USD) và Bleeding Steel (Cơ khí chi huyết, 20 triệu USD) dẫn đầu phòng vé cuối tuần.

Ân Nguyễn