Phần bốn 'Insidious' gây tò mò với tạo hình ác ma chìa khóa

'Insidious 3' nối dài loạt phim kinh dị tâm linh có thương hiệu / 'Insidious 3' thu bốn tỷ đồng trong ngày công chiếu ở Việt Nam

Đoạn trailer kéo dài hơn một phút hé lộ tình tiết chủ đạo của câu chuyện. Nhà ngoại cảm Elise Rainier (Lin Shaye) nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người đàn ông đang sống trong chính căn nhà của bà thuở nhỏ. Khi đến nơi, bà phải đối đầu với thế lực hắc ám đã ám ảnh tuổi thơ mình.

* Ác ma chìa khóa gieo rắc kinh hoàng

Ác ma chìa khóa xuất hiện trong phần bốn 'Insidious'

Ác quỷ có tạo hình như con nhện cùng năm chiếc móng tay sắc nhọn như chìa khóa. Đoạn phim ngắn mang tông màu u ám và tràn ngập các màn hù dọa. Trong cao trào, một cô gái trẻ bị ác quỷ bò lên, dùng móng tay đâm vào người.

Tác phẩm là phần mới nhất trong loạt phim kinh dị Insidious, xoay quanh những con quỷ ở Cõi Xa Xăm (The Further) - một cõi giới nằm giữa thiên đường và địa ngục. Bậc thầy phim kinh dị James Wan đạo diễn hai tập đầu và làm nhà sản xuất hai phim tiếp theo.

Poster phim.

Loạt phim sinh lời lớn cho các nhà sản xuất với tổng doanh thu là 371 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 16,5 triệu USD. Ngoài ra, series còn là bệ phóng tên tuổi cho các diễn viên Patrick Wilson, Rose Byrne hay sao nhí Ty Simpkins.

Dù là phim thứ tư được thực hiện, câu chuyện trong Insidious: The Last Key lại diễn ra trước hai phần đầu. Tác phẩm do Adam Robitel đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Spencer Locke và Kirk Acevedo. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/1/2018 ở Mỹ.

Ân Nguyễn